Después de 44 años, el Círculo Femenino 11 de abril pone punto final a una incansable labor

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

“Estamos cerrando un ciclo de 44 años trabajando para el Teatro Municipal. Nos despedimos con la tranquilidad y el orgullo de haber realizado su recuperación con compromiso, esfuerzo, amor y dedicación”.

De esta manera, con pocas palabras y mucho sentimiento, el Círculo Femenino 11 de abril comunicó su decisión de dar por terminada una labor iniciada en 1978 y desarrollada sin pausas hasta la actualidad.

María Elvira Casanova, Marora Vitalini, Clelia Fernández y Cristina Salvadori son las cuatro integrantes de aquel grupo fundacional que hasta fin de año van a seguir desarrollando tareas para luego sí, dar por cerrado el ciclo de una institución creada en ocasión del sesquicentenario de la ciudad.

“Aquel año los hombres eran parte de varias de las acciones celebratorias y las mujeres habíamos quedado un poco de lado. Surgió entonces la idea de reunirnos, fuimos hablando entre nosotras, aún sin tener en claro qué labor desarrollar”, señaló María Casanova.

Fue en esa búsqueda que encontraron al teatro Municipal completamente abandonado, en muy mal estado.

“Nos reunimos con el intendente, Victor Puente, y acordamos que ese sería nuestro trabajo: ayudar a poner en condiciones el edificio”, señaló Clelia Fernández.

Marora Vitalini recuerda con claridad la primera impresión que les dio ingresar al edificio.

“Parecía un galpón, un basurero, un depósito. Esa imagen no se me borra más. Casi de inmediato la municipalidad comenzó a limpiarlo y a retirar materiales acopiados”, mencionó.

Fue el principio de una labor que nunca encontró un respiro.

Al Colón y empresarias

El primer gran trabajo del Círculo fue retapizar de las butacas y colocar un nuevo telón.

“Para eso fuimos al teatro Colón a buscar asesoramiento. No hicimos nada sin consultar con los expertos. Qué tipo de pana comprar, cómo atender las cuestiones acústicas e ignífugas”, señaló Salvadori.

Luego de un año el teatro estaba en condiciones de ser habilitado.

Poco a poco las integrantes del Círculo fueron asumiendo otros roles. Uno de ellos, clave, fue reunir fondos para los trabajos.

“Lo primero que hicimos fue una rifa donde el premio eran litros de nafta que nos donó el Automóvil Club Argentino. Fue un éxito, nos sacaban los talonarios de las manos”, indicaron.

Comenzó así una labor que incluyó la realización de espectáculos de primer nivel, por caso las presentaciones de China Zorrilla, Mirtha Legrand, Charly García, Margarito Tereré, la Camerata Bariloche y María Rosa Lojo, entre otros.

A eso sumaron cenas, tallarinadas, un desfile de la colección de la revista Para Ti y una muestra de los trajes del teatro Colón. También administraron un pequeño bar y tuvieron un porcentaje de las entradas.

El final

La recuperación y puesta en valor de la Sala Payró es una de las últimas tareas del Círculo.

Ahora es tiempo de cerrar un ciclo. A lo largo de estos 44 años el grupo se ha reducido, no ha habido incorporaciones y resulta difícil sumar nuevas voluntades. No fue una decisión fácil.

“Cuando se formó el grupo algunas ni nos conocíamos. Pero terminamos siendo amigas, con mayúsculas, compartimos todo, lo bueno y lo malo, nos contuvimos y ayudamos”, reflexionan.

Cierran su labor, como ellas mismas señalan, “con tranquilidad y orgullo” y agradeciendo a la comunidad que siempre las acompaño y alentó a seguir.

“Gracias a todos por creer que fuera posible hacer realidad un proyecto tan importante”, agregan en su adiós.

Para el director del Instituto Cultural, José Ignacio Fernández Casali, la disolución del Círculo conforma una pérdida enorme.

“Tiene un papel fundamental para el teatro. Con su salida se pierde una entidad de una gran dimensión histórica”, señaló.

Por eso el Instituto trabaja en ver cómo se reemplaza su labor.

“Vivimos una época donde es difícil encontrar gente que se comprometa en este tipo de tareas. Las mujeres del Círculo lo han hecho de manera intensa hasta hoy, siempre haciendo cosas a favor del teatro”, agregó el funcionario.

Historias sueltas

--“En Buenos Aires nos cruzamos con el actor Ignacio Quiroz. Lo paramos, le contamos que hacíamos y aceptó presentarse con la obra el Zoo de Cristal. Como no vino mucha gente, Chiquita Susbielles, miembro del Círculo, fue hasta la plaza Rivadavia y trajo de invitados un montón de colimbas que estaban de franco. Quiróz actuó a sala llena”.

--"El desfile de modelos conducido por Mirtha Legrand fue un éxito. No cabía un alfiler. Me acuerdo que con Mirtha arreglamos un cachet, pero ella empezó a llamarnos y lo ajustaba cada día. Entonces le dijimos que hablara con nuestro abogado. No llamó más".

--"El desfile con los trajes del teatro Colón fue fabuloso. Armamos una tarima por encima de las butacas. La ropa la mostraban los integrantes del ballet y la orquesta interpretaba música alusiva”.

--"Cuando estábamos tapizando las sillas de la sala nos ofrecieron sumar la mano de obra de presos de Villa Floresta. Durante muchos días nos ayudaron. Después sumamos a Armando Aguado, una persona excepcional, que nos ayudó siempre".