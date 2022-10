Seba Pérez tenía para más: "Me bajé muy enojado, hubo toques innecesarios", expresó

Auspicioso comienzo en términos de rendimiento, pero sabor amargo por el resultado al final de la jornada para el bahiense Sebastián Pérez en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, en el inicio de la décima fecha del año para el Turismo Nacional.

El volante bahiense exhibió un buen conjunto mecánico en ambas sesiones de entrenamientos (tanto en la primera como segunda tanda se ubicó 8º), pero distinto fue el panorama a la hora de acelerar en la primera clasificación de la Clase 2.

A bordo del Chevrolet Onix que alista en el taller familiar de nuestra ciudad, Pérez no pudo avanzar más allá del 18º puesto en los relojes, situándose a 1s 207 del mejor registro, empleado por el comodorense Renzo Blotta (Etios).

¿La causa? Los múltiples desparramos ocurridos a la hora de buscar la succión, aspecto que, al igual que en la fecha pasada de Toay, resulta fundamental en el veloz trazado chubutense a la hora de concretar una vuelta rápida.

"Estábamos con muy buen nivel, pero la clasificación fue un desastre. Los autos lentos del grupo quisieron mezclarse con nosotros y salió todo mal. En el comienzo pude abrir vuelta en succión, pero en la primera curva hubo toques y tuve que abortar", comenzó explicando Pérez ante los micrófonos de A Las Chapas.

Renzo Blotta, el más rápido del viernes en Trelew

"Ante eso, después elegí ir solo, pero algunos se me pusieron atrás y otros me frenaron en lo recto, por lo que perdí mucho tiempo. Me faltó un poquito en alguna curva, pero el auto es bueno. Me bajé muy enojado, porque estos roces son innecesarios. Sé que la succión es muy importante en este circuito, pero nada justifica los excesos", agregó.

No obstante dicha circunstancia, Pérez tendrá mañana la posibilidad de mejorar su tiempo y acomodarme de cara a las series de la tarde, al igual que el daireauxense Marcelo Guevara (March), hoy ubicado 20º en la tanda, a casi un segundo y tres décimas de la punta.

Vale recordar que en dicha ocasión, y por lo que reta del campeonato, no es de la partida el pigüense Fernando Gómez Fredes, habitual protagonista de la divisional menor, aquejado por problemas presupuestarios.

Mañana, además de la actividad de la Clase 2, será el turno también para la Clase 3, con las dos tantas de entrenamientos y la prueba de clasificación cerrando la tarde.

Allí representarán a la región el villalonguense Adrián Pércaz (Focus), en busca de revertir la sequía de malos resultados, y el Arana Ingeniería Sport, en alza tras el gran resultado de Juan Bautista De Benedictis en la pasada carrera de Toay.