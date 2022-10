Murió el actor Robbie Coltrane, famoso por interpretar a Hagrid en la saga de Harry Potter

El actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años, según informó hoy el medio británico PA.

Su agente Belinda Wright confirmó que el actor falleció en un hospital cerca de Falkirk, en Escocia, sin dar a conocer las causas. Desde hacía años, a Coltrane le costaba caminar y se ayudaba con un bastón.

“Era un talento único que trajo alegría a nenes y adultos por igual en todo el mundo. Era inteligente, brillante e ingenioso. Después de 40 años de estar orgulloso de ser llamada su agente, lo voy a extrañar”, remarcó.

Los actores Domhnall Gleeson, Robbie Coltrane yWarwick Davis en una entrevista sobre el universo de Harry Potter.

Coltrane participó de varias películas y series de TV, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995 y The World Is Not Enough, de 1999.

Pero el reconocimiento mundial llegó a principios de los 90, cuando interpretó al psicólogo criminal “Fitz” Fitzgerald en la serie de televisión Cracker de Jimmy McGovern. Este rol le permitió ganar el premio Bafta como mejor actor de televisión tres años seguidos entre 1994 y 1996.

El espectro de fanáticos se amplió a los más pequeños en el arranque del siglo XXI cuando se lanzó la primera película de la saga de Harry Potter, (La piedra filosofal), que llegó a los cines en el año 2001. (LN)