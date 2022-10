Ni el éxito del dólar soja alcanzó para evitar un nuevo tipo de cambio

Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

Por cada diez dólares que ingresaron al país por el “dólar-soja”, alrededor de siete se van para el pago de consumos con tarjeta de crédito y viajes en el extranjero, lo que explica el apuro del Gobierno por tratar de cerrar en forma urgente este grifo, a costo de generar la existencia de múltiples tipos de cambio.

Es que el llamado Programa de Incremento Exportador (popularmente conocido como “dólar-soja”), por el que se pagaba un tipo de cambio (pesos por dólar) de 200 pesos para incentivar liquidaciones por parte de los productores de la oleaginosa, logró, durante su vigencia del 5 al 30 de septiembre, un ingreso de divisas extra por 6.561 millones de dólares.

Del otro lado del mostrador, en los primeros ocho meses del año y de acuerdo con el Balance Cambiario del BCRA, se pagaron poco más de 4.900 millones de dólares en concepto de la cuenta Viajes y Otros Pagos con Tarjeta (incluyendo pasajes de avión y pagos a operadores turísticos), con lo cual, casi el 75% de lo que ingresó por dólar-soja se va por este canal.

Por este motivo y el impresionante aumento del saldo de esta cuenta, que se incrementó, con respecto a idéntico período de 2021 un 255%, se apeló al establecimiento de la nueva percepción a cuenta del impuesto a los Bienes Personales, que, en rigor, encarece en un 25% el tipo de cambio para aquellas operaciones con tarjetas de crédito y débito superiores a los 300 dólares mensuales, pasajes al exterior y paquetes turísticos en el exterior. Lo mismo aplica para el pago de bienes de lujo, como vehículos alta gama, jets privados y hasta máquinas para minado de criptomonedas entre otros.

El tipo de cambio que surge para estas operaciones es de 300 pesos por cada dólar, ya que el 25% extra decidido el martes se debe sumar el 30% del impuesto PAIS y el 45% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Los porcentajes se aplican sobre la misma base, esto es, el tipo de cambio que figura en las pizarras del Banco Nación, actualmente, en $ 150.

Así, sumando todos los tributos y pagos a cuenta se llega a los $ 300 mencionados: $ 150 del cambio Banco Nación, más $ 45 del impuesto PAIS, más las percepciones ya existentes de Ganancias y Bienes Personales (ambas suman $ 67,5) y el $ 37,5 de la última percepción.

Para consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito de hasta U$S 300 mensuales no hay cambios, de modo que el valor dólar será de $262 (cambio Banco Nación más impuesto PAIS más percepción Ganancias y Bienes Personales).

Sin embargo, una duda circulaba ayer entre los tributaristas, quienes esperaban por una resolución conjunta de AFIP y el BCRA para saber si el tipo de cambio diferencial tiene que aplicarse sobre los pagos por encima de los 300 dólares (por ejemplo, por una compra al extranjero de U$S 400, se multiplica ese total por $ 300) o por el exceso de ese monto (los $ 300 se aplican sobre U$S 100, es decir, la diferencia entre los 400 de la compra y los U$S 300 de referencia).

Fuerte desbalance

Los ingresos de divisas por el canal turístico no alcanzaron a compensar a las salidas. Así, la cuenta del Balance Cambiario Viajes y Otros Pagos con Tarjetas arrojó un saldo negativo de 4.629 millones de dólares de enero a agosto del corriente, los que surgen de ingresos por apenas U$S 282 millones y los ya citados egresos de 4.912 millones.

De hecho, el turismo emisivo, según un informe del INDEC, se triplicó en los primeros 7 meses de 2022 respecto al mismo período del año pasado.

Según AFIP, la nueva disposición cambiaria afectaría a unas 200.000 personas, según estadísticas de gastos del mes de agosto efectuadas por el ente recaudador, equivalente a un 7% de los gastos en moneda extranjera.

De acuerdo a lo informado hasta úlitma hora de la víspera, no se incluirían las suscripciones actuales pactadas en pesos de Netflix, Spotify y demás plataformas, salvo que se supere el límite establecido de 300 dólares.