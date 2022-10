Luciana Salazar aclaró sus dichos sobre el sexo de sus embriones congelados

Después de un periodo fuera de los medios, Luciana Salazar participó en la mesa de La Noche de Mirtha y sorprendió con una confesión sobre el sexo de sus embriones congelados.

“Tengo óvulos, pero también tengo embriones, cuatro nenas más”, comenzó expresando la modelo. A lo que la Chiqui comentó: “No me digas...ay, me asusta”. “Es que es todo nuevo, para la gente que es de otra generación es a veces difícil de entender la evolución de la ciencia”, respondió ella y, acto seguido, la conductora aclaró que, en realidad, más que asustarse la impresionaba.

Pero la modelo continuó explicando: “Tengo un dilema, porque en Estados Unidos, tanto cuando congelás óvulos como cuando tenés embriones, casi te hacen firmar como si fuera un testamento por si te llega a pasar algo”.

Y agregó, sobre el costo del tratamiento: “Sé que acá es más accesible que afuera, porque acá es en pesos y allá es en dólares, pero yo se los recomiendo a las mujeres que pueden. Ojalá fuera accesible para todas porque es una tranquilidad emocional. Creo que para la mujer es muy importante, porque a veces estamos muy pendientes del tema de la edad biológica y con esto de que ahora la mujer trabaja más entonces prefiere postergar su maternidad”.

Luciana Salazar y su hija Matilda

Los dichos de Salazar generaron una fuerte polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios la criticaron: “Acabo de ver el tape que Luciana Salazar dice que tiene 4 nenas congeladas más. Por favor, lo que más miedo me da fue que no le tembló la voz para decirlo”, “Yo no puedo creer que Luciana Salazar dijo con tanta naturalidad en el programa de Mirtha que tiene 4 NENAS MÁS CONGELADAS”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Enojada por la cantidad de personas que la atacaron, la mediática salió a dar declaraciones en Twitter. “Hay una gran diferencia entre decir que tenés embriones congelados y luego decir que son nenas (en referencia al sexo de los embriones), a que algunos medios titulen de forma maliciosa: ´Tengo 4 nenas congeladas´. Les recomendaría que miren y escuchen antes de titular”, comenzó, indignada.

Y cerró: “Espero que ahora lo titulen bien, como corresponde. Nunca dije textualmente ´tengo 4 nenas congeladas´, no tergiversen. Gracias”. (Infobae)