Planeamiento urbano: "Preocupa más controlar parquímetros que las construcciones"

El secretario del Colegio de Ingenieros Distrito 1 de Bahía Blanca, Pablo Ascolani, señaló hoy que más allá de la confección de un nuevo código de planeamiento urbano para la ciudad, es necesario llevar a cabo más controles respecto de las construcciones que se llevan a cabo y también avanzar en la llegada de servicios a todos los sectores.

“La ciudad está más preocupada con inspeccionar los parquímetros que con las construcciones que se hacen con o sin permiso -señaló-. Cuando se nombra el código nos preocupamos todos, pero ese no es el problema: sí lo son los controles y la infraestructura”.

Según el ingeniero, “las dificultades que tiene la ciudad van más allá de cuestiones técnicas, sino que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes”.

“¿En qué nos va a ayudar un código nuevo si no tenemos solucionada la infraestructura, ni la llegada del gas o el agua? Si la ciudad no genera un organismo de control para que no haya múltiples pedidos de excepción, que las terminará otorgando un gobierno o un concejo deliberante de turno, ¿cómo vamos a hacer para respetar un código, si no tenemos las bases para hacerlo?”, cuestionó.

Por ello, consideró que es necesario “marcar el camino y las políticas de estado para aplicar un instrumento” de estas características.

Ascolani aseguró que la construcción -sin cumplir las normas o sin permiso- “es solo una parte del problema”, al que se suma la extensión que está alcanzando Bahía Blanca en su ejido urbano, con muchos vacíos que quedan sin cubrir.

“No creo que sólo tengan que ver los beneficios a los lobbies o la cuestión inmobiliaria, porque no podemos echarles la culpa de todo. Necesitamos una política fuerte de tierras y es necesario que dejemos de ser débiles en la aplicación de estas políticas”, sostuvo en diálogo con Panorama, por "LU2".

En ese sentido, el ingeniero manifestó que “el código de planeamiento es una pequeña herramienta, pero no el verdadero problema que tiene la ciudad”.

“Es necesario un programa completo y estratégico, para diferenciar cuáles son los problemas y sus consecuencias”, dijo.

Además, reconoció que se viene trabajando junto con la municipalidad en la confección del nuevo código.

“Hablamos de la vista al mar, pero tenemos un problema con el arroyo Napostá y la posible inundación de la ciudad, que aún no se ha abordado; hay que hacer obras para que Bahía Blanca no se inunde”, sostuvo.