Campaña para concientizar y detectar una enfermedad poco diagnosticada

Según estadísticas oficiales, de cada 10 personas infectadas en nuestro país con Hepatits C, apenas 3 saben que padecen esta enfermedad ocasionada por un virus que afecta al hígado, pese a que en algunos casos puede generar manifestaciones en otras partes del cuerpo.

En nuestro país, según datos de la OPS-OMS, se estima que casi 400.000 personas están infectadas, de las cuales muy pocas tienen el diagnóstico.

Este desconocimiento determina que, en un alto porcentaje de casos, la infección se diagnostique cuando ya se ha producido algún daño en el hígado.

Por eso es muy importante la prevención. En ese contexto, Bahía Blanca tomará parte de la campaña nacional de concientización y detección de Hepatitis C, que comprenderá a 70 hospitales de 19 provincias argentinas, durante todo este mes.

Hasta el lunes 31 se brindará información y asesoramiento, se realizarán testeos gratuitos y se acompañará con el seguimiento de los casos que den positivo.

En el caso de Bahía Blanca, participa el Centro Integral de Hepatología, donde se atenderá a todos aquellos que quieran realizarse el testeo gratuito, para lo que podrán anotarse en www.testeodehepatitisc.com.ar.

También podrán tomarse turnos llamando al 0800-222-0082, de lunes a viernes, de 9 a 14.

El test consistirá en una pequeña extracción mínimamente invasiva de unas pocas gotas de sangre a través de un pinchazo en el dedo, similar al de la medición de glucemia.

En caso de dar positivo, la persona podrá agendar la realización de estudios complementarios en los días subsiguientes, para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento.

La campaña es emprendida por la Asociación Civil Buena Vida, el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto “Dr. Carlos Malbrán” y el Rotary Club Buenos Aires, con el apoyo de la Sociedad Argentina de Hepatología.

“Como no da síntomas, la mayoría de quienes tienen hepatitis C lo ignora. Por eso es fundamental encontrar a los pacientes a tiempo, para curarlos antes de que la enfermedad les ocasione un daño irreversible y pueda poner en riesgo su vida. Nunca estuvo tan a la mano la posibilidad de curarse, por lo que esta es una buena oportunidad de hacerse el test y, en el caso de que se positivo, iniciar el camino de la cura”, dijo el doctor Esteban González Ballerga, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hepatitis (SAHE).

Si bien es posible que curse como un cuadro agudo, en la mayoría de los casos es detectada en su forma crónica: entre el 55 y el 85% de quienes se contagian desarrollan una infección duradera, según datos de la OMS.

Con el tiempo, esta infección crónica puede producir serios problemas hepáticos, tales como cirrosis, insuficiencia hepática (cuando el hígado deja de cumplir sus funciones), o cáncer de hígado.

Algunas de las vías de contagio de la Hepatitis C pueden ser: contacto con sangre o productos sanguíneos infectados (en transfusiones); procedimientos dentales o quirúrgicos sin la esterilización adecuada; compartir afeitadoras o cepillos de dientes; utilización de canutos para consumir drogas por vía intranasal; tatuajes o piercings con instrumental mal esterilizado y las relaciones sexuales sin protección con la persona infectada.

Los tratamientos curan la hepatitis C en más del 98 por ciento de los casos. Se hacen a través de comprimidos que se toman por vía oral una o dos veces al día durante 8 a 12 semanas, prácticamente sin efectos adversos.

Están cubiertos tanto por obras sociales y prepagas, así como a través del sector público para aquellas personas sin cobertura de salud.

¿Cuáles son sus síntomas?

La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas o éstos son muy leves, razón por la que, generalmente no se logra tratar a tiempo. La hepatitis C crónica puede demorar hasta 30 años en desarrollar síntomas, ya que habitualmente se manifiesta en sus fases ya avanzadas.

Lo que caracteriza la hepatitis es la ictericia, donde los ojos y piel tienen un tinte amarillento. Sin embargo, la persona puede experimentar también cansancio, fatiga, náuseas o vómitos, fiebre, escalofríos, orina color oscuro, materia fecha de color más claro. Otra manifestación es un dolor o molestia del lado derecho del abdomen superior, el cual puede irradiarse hacia la espalda.

¿Quiénes deberían realizarse el test?

Existen ciertos grupos poblacionales con mayor riesgo de contraer la infección. A los pacientes que presenten alguno de los siguientes factores de riesgo se les sugiere realizar el análisis para descartar la presencia de una infección silente (cribado o screening).

--Personas nacidas entre 1945 y 1965.

--Personas que utilizan o han utilizado drogas endovenosas o intranasales.

--Quienes están o han estado en diálisis.

--Personal de salud que ha sufrido accidentes cortopunzantes.

--Quienes han recibido transfusión de sangre de donantes con hepatitis C.

--Nacidos de madres con hepatitis C.

--Quienes se han realizado tatuajes en establecimientos de dudosa higiene.

--Personas que han estado en prisión.

--Quienes han recibido transfusiones de sangre o sus derivados, o trasplante de algún órgano.

--Personas infectadas por el VIH.

--Donantes de órganos sólidos.

--Personas con enfermedad hepática inexplicada o con alteración de las enzimas hepáticas.