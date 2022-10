Va por el segundo libro: Cielo, el dibujante pringlense que es furor en las redes

layout="fixed-height">

Desde que el pringlense Cielo Joaquín Castro se mudó a Capital Federal y comenzó a compartir sus dibujos e historias por las redes el número de personas que siguen su trabajo no paró de crecer: hoy tiene 65 mil seguidores en Instagram, escribió un libro y va por el segundo.

“Mi idea es armar el libro con relatos cortos, escenas que veo en la calle de la gente común. Obviamente tratando de graficarlos en la mente del lector”, contó.

“Ya tengo material y lo estaré combinando con un dibujito de Paloma y Arturo. Creo que va a ser algo bastante diferente y por eso estoy muy entusiasmado”, dijo.

Paloma y Arturo, una amistad muy especial y que conquista corazones.

Paloma y Arturo, su creación más popular, dio lugar a la publicación del libro Un perro y una Flor que lleva varias ediciones. Tiene como protagonistas a dos amigos inseparables, una niña en situación de calle y su perro, quienes reflexionan sobre la vida, el amor, la amistad, la soledad, el dolor y otros temas que generan un tremendo feedback con sus lectores.

“Los personajes fueron cambiando pero jamás perdieron ni perderán su esencia. Creo que el cambio se ve más que nada por los materiales que uso al pintar y dibujar”, comentó.

“Como les pasa a todos aquellos que hacen algo de manera artesanal, vas mutando un poco con la práctica. Quizás los personajes se ven un poco mejorados en el sentido de su anatomía, pero más que eso no cambiaron”, confió.

Cielo, quien de chico repartía el diario por las calles de Pringles, y se fascinaba con las historietas de las contratapas, trabaja con materiales como acuarelas, acrílicos y lápices pasteles.

"Combinados me resultan muy agradables y quedo muy conforme. Aunque mi mayor placer es el proceso, el resultado estético no es de tanta importancia para mí”, admitió.

A través del trabajo que comparte le llegan muchos pedidos de la gente. Le encargan cuadros, agendas, el libro y reaccionan con cientos de cálidos mensajes ante cada nueva publicación.

También realiza pinturas personalizadas, por encargo.

“¡La gente es lo más! Me llegan muchos mensajes de agradecimiento por lo que hago y ahí es cuando uno se da un poco cuenta hasta dónde puede llegar un simple párrafo a tiempo”, destacó.

Para Cielo o Cielito, como le decían su mamá y sus hermanas (fue el primer y único hijo varón hasta que llegó su hermano más chico) hay mucha gente necesitando de este tipo de expresiones en que los sentimientos se ponen de manifiesto a través de personajes y relatos.

“La respuesta de la gente es la culminación de un lindo trabajo. Estoy muy agradecido por eso. Es muy importante para mí. Los pedidos siguen y, como todo, hay momentos que más y otros que menos. Pero se ve la interacción de la gente y cada vez más”, aseguró.

Cielo vuelca en el papel, a través de dibujo y en las letras, situaciones en las que desnuda sus emociones, se hace preguntas y ensaya respuestas y caminos en base a experiencias personales.

Siempre fue muy sensible y perceptivo. De chico sentía que lo que hacía, sus originales diseños, eran vistos como “cosas raras” y le parecía que su personalidad no coincidía con las expectativas que la mayoría de la gente, quienes esperaban más que jugara al fútbol que verlo inventar banderas y logos.

“Creo que la mayoría de la gente se ve identificada con la verdad y claridad. No estoy diciendo que yo soy un portador de la verdad, sino que los dibujos y los textos sobre una confesión sincera, una frase que demuestra y dice algo sobre el amor propio, el perdón, el dolor y la verdad, son los que reciben más respuestas. Los sentimientos simples”, señaló.

“Siento que la gente está un poco cansada de tanta incertidumbre, tanta inseguridad en todos los ámbitos y estamos todos un poco rotos. Las cosas simples son las que más necesitamos y la actualidad nos hace olvidar de eso. Es triste un poco, pero lo percibo así”, dijo.

El dibujante es 100 % autodidacta y no realiza cursos de formación por una causa: disfruta de descubrir su estilo a medida que produce.

“No busco aprender a dibujar usando técnicas de otros, ya vistas, ya inventadas. No busco escribir con las reglas de la poesía, su estructura y demás.

Busco hacer exactamente lo que siento en el momento que lo siento y no creo que una técnica me sirva demasiado”, explicó.

“Mi única técnica es dejarme llevar sin compararme absolutamente con nadie. Quiero ver en el papel, exactamente todo lo que tenía dentro en ese momento”, reflexionó.

Buenos Aires cada vez le gusta más y le hubiera encantado haberse mudado antes.

Para el autor lo más lindo de ser trabajador independiente es poder sentir algo de libertad y lo más complicado es organizarse.

“Si uno no se organiza, no lo disfruta. Porque el tiempo no te alcanza jamás. Y también hay que saber superar la irregularidad, ya sea económica o la que sea, hay que saber llevarla”, analizó.

También es personal trainer y tiene otro trabajo secundario que refuerza sus ingresos.

“Tengo un impedimento enorme a llamarme o considerarme artista. Aún no sé muy bien por qué”, admitió.

No tiene una estrategia para ganar seguidores en las redes. Quienes lo siguen es porque de forma genuina aprecian su trabajo.

“Sé que hay varias formas de ganar seguidores, incluso hay gente que da cursos y demás pero no me parece interesante para mí. Siempre tuve la idea de que uno debe vender lo que hace y no hacer lo que se vende o está de moda”, dijo.

“Yo simplemente disfruto de lo que hago. Y si eso atrae a la gente, excelente, y si no está perfecto también. Las redes sociales son un arma de doble filo aunque usándolas para comunicar y expresar de manera honesta son una herramienta increíble”, concluyó.

