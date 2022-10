Zaira Nara habló de su separación pero se enojó con una pregunta: “Es de mal gusto”

Poco después de que Wanda Nara confirmara su separación definitiva de Mauro Icardi, su hermana Zaira informó el final de su relación con Jakob von Plessen, quien se dijo que en aquel momento habría actuado como cómplice del futbolista.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, había expresado la modelo en un comunicado que difundió a través de sus historias de Instagram.

Lo cierto es que, abordada por Santiago Sposato para "LAM", no pudo evitar las preguntas sobre la ruptura con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo. Y terminó enojándose cuando el periodista le consultó si el motivo del quiebre de la pareja había sido, justamente, el rol que el austríaco había cumplido para que Icardi pudiera encontrarse en un hotel de París con Eugenia "La China" Suárez aprovechando que Wanda y ella habían viajado a Milán para participar de la Semana de la moda de septiembre del 2021.

“¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel de París con la China?”, fue la consulta del cronista. A lo que la modelo respondió visiblemente molesta: “Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así. Sé que es difícil preguntar cuando te dicen ‘no quiero hablar del tema’, pero para mí es un tema que ya está”.

Zaira Nara se enojó por una pregunta sobre sus separación en "LAM" (América)

Y luego, ante la insistencia de Sposato, continuó: “Te confirmo que estoy separada, pero no voy a hablar del tema porque me parece que es algo realmente privado que hay que transitarlo lo más tenue y tranquilos posible, por lo menos en el caso de nuestra familia. No quiero hablar del tema, todo lo que dije fue lo que puse en ese pequeño comunicado. Pero no porque me haga la mala onda, quiero cerrar el tema ahí”.

En relación a la cercanía en las fechas en las que tanto Wanda como ella confirmaron su soltería y si hubo algún acuerdo a la hora de comunicarlo, Zaira señaló: “Hay coincidencias, pero no tiene nada que ver con procesos de cada familia. Yo hablo por mí y el tiempo fue ese. Te soy sincera, no quiero hablar del tema porque para mí es muy delicado que lo tomo con mucho respeto porque es importante. No quiero hablar ni de cómo se pensó ni de cómo se comunicó”.

Según explicó la modelo, no le quedó más remedio que dar la noticia por su inevitable exposición. “Comuniqué que estaba separada porque soy una persona pública, me preguntan y para no terminar mintiendo. Entonces, me parecía que estaba bueno aclarar una situación así, pero no quiero dar detalles”, dijo.

Y, ante la insinuación sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación, dejó en claro que por el momento sólo está abocada a su trabajo. (Teleshow)