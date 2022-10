Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana

Este sábado 1 de octubre se emitirá el ciclo "La Noche de Mirtha" desde las 21.30 y "Chiquita" tendrá un mano a mano imperdible con Jorge Lanata. El periodista analizará la actualidad política y social de Argentina.

Este sábado en El Trece, Jorge Lanata estará mano a mano con Mirtha Legrand.

El mismo sábado, pero en la pantalla de Telefe, habrá una nueva edición de "PH, Podemos Hablar", con la conducción de Andy Kusnetzoff. El programa está transitando su sexta temporada y desde las 22:15 presentará como invitados al actor Luciano Cáceres, los cantantes Ricky Maravilla y Luck Ra, la humorista Dani "La Chepi" y la conductora Pía Slapka.

Dani "La Chepi" será una de las invitadas este sábado en "PH, Podemos Hablar".

Por último, el domingo 2 se realizará el tercer programa de "Almorzando con Juana" a partir de las 13.45 por El Trece. Así, la conductora animará una conversación con los cuatro invitados preparados para esta edición: el cantante y compositor Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE; el rapero Rusherking, la periodista María Julia Oliván y la actriz Betiana Blum.

Rusherking se sentará en la mesa de Juana Viale este domingo en una nueva edición de "Almorzando con Juana".

La semana pasada Benjamín Vicuña fue uno de los invitados a la mesa de "Almorzando con Juana Viale" y su presencia tuvo varias perlitas. Es que, el actor y la conductora se conocen desde la época en la que ella estaba en pareja con Gonzalo Valenzuela, casualmente el mejor amigo del chileno. Y por eso, la complicidad no faltó entre ellos.

Uno de los momentos más desopilantes se dio cuando la nieta de Mirtha Legrand estaba elogiando el físico del exprotagonista de "El primero de nosotros".

“Él es una cosa...y ahora que hace Ironman...”, comenzó expresando la anfitriona. Un poco ruborizado por el comentario, Vicuña intentó desviar el tema y le preguntó a Juana: “¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas? Te tengo de una época...”. Pero el actor se confundió de persona y Juana se lo hizo saber. “Esa era tu ex”, le dijo ella, divertida, en voz baja para tratar de disimular el error de su colega. Completamente avergonzado, Vicuña se tapó la cara con sus manos, ante las carcajadas de todos en el estudio. “¿Ex ex?”, preguntó, haciendo referencia a Carolina "Pampita" Ardohain, la madre de sus tres hijos mayores. “Sí, la ex ex”, respondió Viale sin poder ocultar la risa. “Bueno, vamos a comer”, cerró él para esquivar el incómodo momento.

Por otra parte, el también ex de Eugenia "La China" Suárez fue blanco de “burlas” por el color del saco que eligió para asistir al ciclo de El Trece, que combinaba a la perfección con los posaplatos. “Me encanta que hayas venido en composé”, acotó a modo de chiste la conductora. “Esto fue un gesto por la primavera y para celebrar a la compañera, acá. Quería estar a la altura”, contestó él, siguiéndole el juego. Pero más tarde, cuando la cocinera Jimena Monteverde también le hizo notar lo mismo, él optó por desprenderse definitivamente de su saco y bromeó: “Ah, ¿todos los que pasen me van a hacer bullying? Ok, me saco la mierda esta, vamos”. (Teleshow)