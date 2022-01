Video: Ángel Correa anotó un gol de mitad de cancha en el empate de Atlético de Madrid

El delantero argentino Ángel Correa anotó un gol desde la mitad de la cancha a su compatriota Gerónimo Rulli en el empate 2-2 del Atlético, de Madrid, de Diego Simeone, ante Villarreal, en un encuentro válido por la vigésima jornada de LaLiga, de España.



Correa, ex San Lorenzo de Almagro, abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que Pau Torres empató de manera transitoria a los 29, ambos durante la primera etapa.



A los 13 minutos de la segunda etapa Alberto Moreno anotó para el Villarreal, en tanto que el mediocampista francés Geoffrey Kondogbia decretó el empate a los 22.



A raíz del empate el conjunto "colchonero" llegó a las 33 unidades y quedó en el cuarto lugar en zona clasificatoria a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



Sevilla, con los argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Alejandro "Papu" Gómez se impuso esta tarde como local por 1-0 ante el Getefe y quedó a cinco puntos del líder Real Madrid (49).



El tanto del triunfo del conjunto sevillano lo anotó Rafa Mir a los 22 minutos de la primera etapa, en un encuentro jugado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, válido por la vigésima jornada del certamen.



En el conjunto visitante estuvo como titular el defensor argentino Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.



En el primer partido del domingo el Rayo Vallecano (Oscar Trejo) y el Betis (Guido Rodríguez) igualaron 1-1, con goles de Iván Balliu y Sergio Canales, respectivamente.



Alaves, que contó con el ingreso del mediocampista argentino Gonzalo Escalante (ex Boca Juniors) igualó sin goles ante el Athletic Bilbao, en condición de local.



Además Cadiz, con el arquero arquero Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) cayó 2-0 frente a Osasuna con goles de Rubén García y Ante Budimir.



La vigésima fecha comenzó el sábado con los siguientes resultados: Levante 2 - Mallorca 0, Real Sociedad 1-Celta de Vigo 0, Granada 1-Barcelona 1 y Real Madrid 4-Valencia 1.



La fecha cerrará mañana con el choque entre Espanyol y Elche desde las 17 (hora de Argentina).



Posiciones: Real Madrid 49 unidades; Sevilla 44; Betis 34; Atlético de Madrid, Real Sociedad 33; Barcelona 32; Rayo Vallecano 31; Villarreal 29; Athletic de Bilbao, Valencia 28; Espanyol 26; Osasuna 25; Granada 24; Celta de Vigo 23; Mallorca 20; Getafe 18; Alavés 17; Elche 16; Cádiz 14 y Levante 11.