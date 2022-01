El director de Defensa Civil de Chubut confirmó que los incendios en Puerto Madryn fueron extinguidos

Los incendios en la provincia de Chubut dejaron ciudades desoladas ante la magnitud del fuego que quemó mas de 80 mil hectáreas siendo así, uno de los incendios más devastadores de los últimos 20 años. José Mazzei, Director de Defensa Civil de Chubut, habló en Radio Colonia y confirmó que el fuego ya fue extinguido en su totalidad.

Pese a que hace algunos días solo quedaban pequeños focos activos, los brigadistas y bomberos estuvieron haciendo guardia de ceniza alrededor de 48hs para que el fuego no vuelva a intensificarse. “Estuvimos trabajando alrededor de 100 personas para combatir el fuego entre personal de bomberos, defensa civil y unidad policial, también trabajó personal del Ministerio de Seguridad y de la agencia de Seguridad Vial. Fue un trabajo en conjunto.”, expresó Mazzei.

“Para determinar las causas, en las próximas horas se va a realizar las pericias por parte de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal”, informó José. Pero, aunque no hay ninguna confirmación, los primeros indicios señalan que el fuego comenzó cuando un peón prendió pastizales y por los fuertes vientos y el calor el incendio se extendió a otras localidades como Trelew y Pirámides.

Con respecto al pedido al ministerio de Medioambiente, Mazzei argumentó que hubo una pronta respuesta pero que no hay medios aéreos dispuestos en todo el territorio nacional y que por eso los aviones tuvieron que salir de Esquel y El Bolsón. Por los fuertes vientos no pudieron llegar al inicio de los focos, pero “cuando se hizo una ventana pudieron volar, hay un montón de detalles técnicos que la gente no conoce. Hay factores que a veces imposibilitan la llegada de recursos”, expresó.

Hasta el momento no se sabe con profundidad la cantidad de hectáreas quemadas ni tampoco los animales que murieron producto del fuego y humo mientras escapaban de la zona.

Los incendios en el sur lamentablemente siguen activos y la tarea de los 82 brigadistas; cuatro aviones, dos hidrantes, un anfibio y un observador, y cuatro helicópteros, dos autobombas, un camión de comunicaciones y tres embarcaciones, no cesa. Hasta ahora no se sabe con precisión cuantas hectáreas fueron afectadas.