González Victorica dio la sorpresa y recibió un gran regalo de Reyes: "Nunca pensé que iba a ganar"

Silvia González Victorica fue la grata sorpresa de la de la 64° edición de la tradicional prueba atlética "Circuito de Reyes", que se celebró anoche en las calles de nuestra ciudad.

La viedmense de 41 años llegó por delante de la múltiple campeona Belén Iardino, cronometrando un tiempo de 31 minutos 43 segundos sobre los 31m 51s de la tresarroyense.

"Estoy re contenta. Nunca pensé que iba a ganar, pensaba entrar entre las 10. Ganar acá, en un circuito que nunca había venido y que sabía que había tan buenos corredores, no lo imaginaba", admitió Silvia tras su llegada.

En su debut absoluto en la competencia, González Victoríca se llevó, además del primer puesto, una grata sorpresa de nuestra ciudad.

"Fue algo hermoso, me encantó que todo el tiempo te va alentando la gente. Hay gente por todos lados, no hay un rincón que no haya alguien, con música, hidratándote eso está buenísimo. Eso es lo que te mantiene el umbral alto para estar en ritmo y no dejar en ningún momento que decaiga", reconoció.

Los ganadores de la noche.



Luego de una lucha muy pareja con Iardino, Silvia irrumpió sobre la llegada del Teatro Municipal llevándose la ovación del público al ser la primera dama en cruzar la meta.

"Sabía porque me lo iba diciendo la gente y también sabía que venía Belén Iardino, muy pegadita, que es una súper corredora, que admiro mucho. No lo puedo creer, estoy re contenta", insistió.

"Traté de mantener el ritmo, sé que en algún momento iba un poco más rápido de lo que podía soportar pero trate de no pensar ni si quiera en lo que faltaba, sino que me focalicé en mantenerme. Sabía que la tenía a Belén pegadita atrás, de hecho en algún momento me pasó y estuvimos palo a palo. Cunado me pasó pensé que ya estaba, no me imaginé que iba a poder sostener el ritmo y ganarle", contó.

Más de 2800 atletas dijeron presente anoche.

Detrás de ellas llegaron 3) María de los Ángeles Pereyra (Bahía Blanca) con 33m 09s; 4) Mónica Millamán (Bahía Blanca) con 33m 30s y 5) Maribel Osman, de Viedma.

Para Silvia, corredora de Montaña y quien integró la Selección en 2019, la carrera ganada anoche marcará para siempre su carrera.

"Trabajo (es Profe en un gimnasio y administrativa), tengo hijos y entreno todos los días, le meto garra porque muchas veces estoy cansada, porque no llevo una vida de elite. Me encantaría dedicarme solo esto pero a mi edad es un poco difícil pero me gustaría llegar a tener un sponsor, por ejemplo", se ilusionó.

"Detrás de esto hay mucho esfuerzo de todos los días. Tengo un compañero de entrenamiento, Andrés Di Leo, que siempre está en conmigo y para mi es re importante entrenar con él" , cerró.