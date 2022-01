Los protagonistas de This is us hablaron sobre el final de la serie

El final de This is us no solo moviliza a los fanáticos del drama familiar creado por Dan Fogelman, sino que sus protagonistas también se encuentran muy emocionados. Y ante el inminente estreno de la sexta y última temporada el 6 de enero en la plataforma Star+, los actores expresaron sus sentimientos.

"La gente se me acerca y me dice: 'Desearía que el programa durara para siempre'. Y yo les digo que lo que quieren es que tenga el mismo impacto que tuvo al inicio y ahora se va", manifestó Sterling K. Brown, quien le da vida a Randall Pearson en la ficción. A lo largo de las primeras cinco temporadas, su personaje inicia un viaje de autoconocimiento en el que siendo adoptado por el matrimonio de Jack y Rebecca, busca conocer la historia de sus padres biológicos.

Por su parte, Justin Hartley, quien tiene el papel de Kevin Pearson, reconoció que no está preparado para despedirse de su personaje. "Odio que el programa llegue a su fin, pero si soy honesto, probablemente pudiera hacer esto el resto de mi vida", declaró. Mientras que Mandy Moore (Rebecca) aseguró que se encuentra en "negación" sobre el final de la ficción que atrapó a televidentes en todo el mundo por la manera en la que aborda problemas de la vida cotidiana, temas delicados como adicciones, la diversidad y el paso del tiempo.

Qué esperar de la sexta temporada

La pandemia hizo lo suyo y representó un problema importante para el rodaje de la quinta entrega, que también implicó varios cambios en la historia. En medio de la dramática situación mundial, los productores consideraron que el tema no podía quedar afuera de la serie. Así fue como aparecieron los barbijos, la distancia social, el uso de alcohol en gel y las videollamadas entre los personajes, que por momentos pareció que estaban abusando de este recurso, debido a las limitaciones de los protocolos.

Todos estos inconvenientes derivaron en demoras e interrupciones para salir al aire y aunque parecía que se trataba de una temporada que pasaba sin pena ni gloria, en el último capítulo volvieron a poner alerta a los fanáticos. ¿Qué va a pasar con los personajes? ¿Cuántos lazos se van a romper en el futuro? ¿Cuántos se mantendrán inquebrantables? son los principales interrogantes que quedaron abiertos de cara a los últimos episodios.

"Debido al COVID-19 de este año, la programación de This Is Us ha sido intermitente y queremos honrar a los fans asegurándonos de tener la mejor experiencia de visualización posible", adelantó Susan Rovner de NBC en diálogo con TV Line cuando comenzó el rodaje y adelantó que la temporada constará de 18 capítulos. Y ahora que faltan pocos días para el gran estreno, se dieron a conocer nuevos detalles.

"La gente va a estar al borde de sus asientos con los problemas de salud de los personajes. Además, veremos lo que esto significa para la familia y las decisiones que deben tomarse. Veremos el final del viaje de dos personajes muy importantes y eso siempre es tan difícil. Va a ser mucho", adelantó Chrissy Metz, quien interpreta a Kate Pearson.

Su personaje es uno de los que más obstáculos deberá superar en los nuevos capítulos, ya que los problemas con su marido, Tobbey (Chris Sullivan) fueron creciendo con el paso del tiempo. Y a pesar de que formaron una familia con mucho amor, las diferencias hicieron lo suyo. "Kate quiere salvar el matrimonio. Ella sabe que hay una especie de desconexión. Entonces ella va a intentar salvarlo y... veremos qué pasa. Ambos quieren esto tan hermoso, pero a veces no obtenemos lo que queremos", agregó.

Por su parte, Jon Huertas, quien le da vida a Miguel -un hombre que se casa con Rebecca la viuda de su mejor amigo, Jack (Milo Ventimiglia)- aseguró que los espectadores podrán disfrutar de la química que tiene detrás de cámara con Moore y que eso, hará que el desenlace de la serie se aún más emotivo. "Creo que el público comprenderá de qué modo se puede dar algo tan profundo como una relación entre alguien y la viuda de su mejor amigo. Y el modo en que los guionistas lo trataron es muy hermoso. Nos tomamos el tiempo, y queda hermosamente contado", manifestó el artista, cuyo personaje fue muy juzgado. Mientras que Mandy Moore, no solo se mostró emocionada por el final de este proyecto tan significativo en su carrera, sino que destacó que su creador, Dan Fogelman le permitió dirigir el noveno capítulo de la nueva temporada. (NA)