"No tiene nada que ver el precio con el respeto a una persona que alquila una propiedad"

El empresario y asesor inmobiliario Federico Blum, referente del sector inmobiliario de Monte Hermoso, expresó esta mañana su opinión sobre el caso del joven que denunció en redes las falencias de una propiedad por cuyo alquiler pagó cien mil pesos.

"Dividiría lo que ocurrió en dos partes, primero porque no tiene nada que ver el precio con el respeto que uno debe tener. Si yo contrato algo y soy víctima de una estafa o una mentira, no tiene nada que ver con el precio; es algo ajeno, es una cuestión de mercado", analizó.

"Son bien marcadas las diferencias. Con relación al tema del engaño, obviamente no estoy para nada de acuerdo porque no corresponde. Todo el mundo sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal", agregó.

La semana pasada, Guido Michelini, quien tiene más de 459 mil seguidores en la red TikTok y muchos de ellos reaccionaron a las imágenes que fue subiendo, mostró errores de construcción, escombros en el patio y hasta el mal funcionamiento de los electrodomésticos.

En diálogo con Panorama, por LU2, Blum dijo que "si a vos te ofrecen algo y no corresponde, hay que hacer la denuncia; hay una defensa del consumidor, pasa en cualquier orden".

"Si llego a Monte Hermoso y me encuentro con que no es lo que me ofrecieron, debo hacer la denuncia y presentar los elementos y constancias de qué es lo que me vendieron", mencionó.

El empresario señaló que "hay cosas implícitas" en los contratos ya que "no te van a mostrar una foto del interior del horno" al momento de ofrecerte una casa. "La higiene no tiene nada que ver con el precio, es una cuestión de respeto. Si hubiera pagado 50 pesos en lugar de cien mil es lo mismo", añadió.

"En la rotación de gente se rompen cosas, puede pasar, pero se reemplazan o se arreglan. La responsabilidad acá es de la inmobiliaria, que es el que pone la cara y es en quien confiás cuando contratás. La relación entre el propietario y la inmobiliaria es algo a ver después, primero deberá hacerse cargo", afirmó.

Finalmente, contó que "escuché menos casos, pero hubo estafas este año también".

"Nos encontramos con gente que ha sido víctima de engaño, sobre todo con la contratación de inmuebles que no existen", completó Blum.