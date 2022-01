Alberto Fernández: “Máximo tomó esta decisión y mañana estaremos decidiendo quién lo reemplaza”

El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que “mañana comenzará a ver quién reemplaza” a Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, luego de la sorpresiva renuncia del jefe de La Cámpora, en rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

El jefe de Estado reveló en el canal de noticias C5N que la semana pasada mantuvo un diálogo “con toda franqueza” con el ahora extitular de la bancada oficialista, en una conversación en la que el jefe de La Cámpora le contó sus diferencias con la negociación comandada por el ministro Martín Guzmán.

“Hoy me llamó de vuelta y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que no era necesaria, pero me señaló que ya la había tomado y que también lo había hablado con Cristina, aunque ella tampoco estaba de acuerdo con que renuncie a la presidencia del bloque”, precisó Fernández.

“Ella también tiene sus matices y diferencias y tiene una mirada distinta acerca del FMI, pero el presidente soy yo y tengo que resolverlo. Y estoy convencido de que tomamos el mejor camino”, subrayó.

“Máximo tomó esta decisión y mañana estaremos decidiendo a ver quién lo reemplaza”, anunció.

El jefe de Estado reconoció, al ser consultado acerca de las fricciones que generó el acuerdo en el sector kirchnerista del Frente de Todos, que “hay matices” dentro del oficialismo, pero que “el acuerdo nos da certeza para el futuro” ya que un “default era una problema enorme, muy serio”.

“Es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo”, garantizó Fernández, aunque aclaró que “no hay nada que festejar”.

“Me eligieron Presidente para que resuelva problemas y éste era el mayor problema de todos”, sostuvo.