A cruzar la frontera regional: “Tenemos un gran proyecto, estamos muy entusiasmados”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Un grupo de entusiastas unió fuerzas y creó las bases para desembarcar en un prometedor proyecto automovilístico nacional.

Acaso otra muestra de aquella afirmación que cataloga la bahiense como fierrero de pura sepa.

Aunque también otra demostración del poder que imprime la pasión. Será el ímpetu y la determinación derivada la herramienta necesaria para romper todo tipo de barreras. Fundamentalmente, la económica.

El J2 Touring Car vio la luz y dio sus primeros pasos la semana pasada, en el Ezequiel Crisol de Aldea Romana, con los primeros kilómetros acumulados de sus dos intérpretes.

El proyecto deportivo, con sede íntegramente en nuestra ciudad, tanto en lo que a construcción y mantenimiento de chasis respecta, como al desarrollo de los propulsores (LCV Racing), apunta a una de las categorías más competitivas del país.

Nos referimos a la Clase 3 del Turismo Pista, considerada por muchos fanáticos la hermana menor del Turismo Nacional, divisional que el local Joaquín Volpe se encargó de presentar en sociedad y hacerla popular en los últimos años.

Con Javier Weimann a la cabeza, titular del JW Motorsport (junto al Claverie Racing alista una estructura de Turismo Regional en nuestra región), y Rodrigo Esteban como encargado técnico, el sueño bahiense comienza a dar sus primeros pasos...

“El proyecto comenzó a gestarse a principios del año pasado, cuando decidí construir un Toyota Etios. Lamentablemente eso después se enfrió. Pero la familia Claverie se acercó hace dos meses con un Renault Clio al taller, y así, junto con la labor de Javier como director, decidimos comenzar darle forma. Desde ese momento, los dos autos se encuentran acá y yo me encargo de la parte técnica del equipo”, nos cuenta Esteban, ingeniero con 20 años de trayectoria en el Turismo Nacional.

“Sin dudas que mi experiencia en TN (estuvo vinculado al taller de Pablo Arana en nuestra ciudad, construyendo y desarrollando máquinas) ayudará a acortar el camino. Los autos son bastantes similares al Clase 3 del Turismo Nacional, salvando el motor, la goma y algunas cuestiones más. Pero el chasis es bastante similar en su construcción, suspensión y elementos. Uno trabaja siempre para que los resultados se den rápidamente. Pero acá naturalmente hay que transitar una curva de aprendizaje”, agregó Toto.

El proyecto comprende el desarrollo y puesta en pista de dos unidades, y la calidad conductiva de dos referentes de nuestra región: el bahiense Eloy Huarte, ex campeón del TR, y el oriundo de Mayor Buratovich, Juan Ignacio Aranega, encargados de tripular el Etios y Clio, respectivamente.

La aventura representa una novedad absoluta para los actores involucrados. Cada cual, en su faceta, tendrá mucha tarea por delante.

“Los chicos, sacando el zonal, no han manejado otros autos ni en otros circuitos. Y en mi caso, en esto que será mi primer trabajo como preparador independiente, tampoco he preparado este tipo de vehículos. Es decir que, de movida, probablemente nos lleve un tiempo de adaptación general. Pero tenemos un gran proyecto, estamos muy entusiasmados”, aseguró Esteban.

“No difieren mucho”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Para construir y dar vida a la nueva máquina, y refaccionar el Renault Clio, Rodrigo Esteban empleó un método ya conocido.

“Las carrocerías y anclajes son standard. Lo que sí, estos autos tienen mejoras en los frenos, amortiguadores especiales de competición y un motor con 100 caballos más de potencia que uno de calle. Técnicamente sería más o menos así. No difiere mucho de un TN, está más cerca de eso que de un Turismo Regional", contó.

“El Etios es un vehículo muy bueno, de una gama muy confiable como Toyota. Y la estructura se construye casi de la misma forma que un TN, con un centro de gravedad muy bajo y buscando bajar la jaula lo máximo posible, con los pesos y las distribuciones ideales, procurando mayor velocidad dentro del reglamento”, agregó Esteban, alguna vez ingeniero en pista del bahiense Juan Pipkin en la Clase 3 del TN.

"En el momento justo"

Para el bahiense radicado en Buratovich, Eloy Huarte, campeón 2019 del Turismo Regional Clase 2, la llegada al Turismo Pista significa saldar una enorme cuota pendiente.

"Años y años de soñar con una oportunidad así y finalmente llegó. Tiene un sabor especial hacerlo con todo un equipo armado y montado en Bahía, y más con el momento que está atravesando la categoría, con más de 50 autos en la Clase 3", cuenta Huarte.

"Lo buscaba hace mucho--agregó--, pero llega en el momento justo. No soy viejo, pero sí estoy maduro, con 30 años, más experiencia y otra cabeza, tal vez más apta para correr. Eso también creo que ayudará bastante para desarrollar el proyecto".

Confiesa Huarte, encargado de tripular el nuevo Toyota Etios, que junto con su colega y coterráneo Aranega tendrán una dura tarea por delante, pero que confía en la matería prima de cada elemento para lograr buenos resultados.

"Vamos a tener una difícil tarea con Juan, no solo porque es una categoría áspera, sino porque no conocemos los circuitos. Pero no hay que tener miedo, será cuestión de hacer experiencia y esperar que los resultados lleguen. No tengo dudas que, en un mediano plazo, lograremos grandes cosas. Estamos ilusionados con el camino que hay por delante", aseguró.

"Tengo mucha confianza en el grupo humano que conforma el equipo y mecánico. Estamos rodeados de gente muy capacitada, que es la parte más difícil de lograr", cerró.

"Al fin se nos da"

A pesar de estar merodeando en las cuatro décadas, Aranega cree en sus aptitudes conductivas para entremezclarse con en la conversación y poder estar a la altura de las circunstancias.

Sus últimos desempeños en la órbita zonal, indican que la experiencia puede jugar un importante papel sobre el Renault Clio.

“Si vemos a los chicos que se bajan del karting y dan el salto al turismo, da la sensación que estoy grande. Pero creo que llego con buena edad y muchas carreras importantes de nivel zonal en el lomo, que tal vez me den esa calma que no tiene un piloto de 20 años”, nos cuenta Juani.

“En el Turismo Pista hay muchos pilotos experimentados de edad avanzada que pueden pelear, por lo que eso no creo que sea un obstáculo”, reconoce.

Made in Bahía Blanca; el pilar fundamental, según Aranega, para encarar un proyecto semejante.

"Hacerlo con gente de nuestra región y que esté capacitada es fundamental. Se formó un gran equipo, con los autos cerca y la posibilidad de probar seguido. Eso nos permite encarar con ganas esta aventura nacional. Además de la experiencia de nuestros motoristas, que tienen muchos kilómetros recorridos en esto”, cerró.