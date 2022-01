Hora, TV y datos: Nadal enfrenta a Medvedev y va por el récord de títulos de Grand Slam

El español Rafael Nadal irá mañana por el récord de 21 títulos de Grand Slam, cuando se enfrente al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y máximo favorito, en la final del Abierto de Australia en la ciudad de Melbourne.

La gran definición en el Rod Laver Arena comenzará a las 5.30 de Argentina (ESPN y Star+), una edición histórica por la escandalosa previa en torno al 1º del ranking ATP y máximo campeón del torneo (9), Novak Djokovic, que fue deportado del país por no tener la vacuna contra el coronavirus.

Sin el serbio y con la ausencia del suizo Roger Federer (lesionado), los otros integrantes del "Big 3" con 20 coronas en torneos grandes, Nadal quedó con el camino allanado para convertirse provisoriamente, al menos en lo estadístico, en el mayor campeón de la historia del tenis mundial.

El español de 35 años intentará además, y después de superar este año una ausencia de cinco meses en el circuito debido a una lesión y un posterior contagio de Covid-19, repetir lo hecho en 2009 (será su sexta final en Melbourne) y sumar su segundo trofeo en Australia.

It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal 🙌 He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller 👏 #AusOpen · #AO2022 🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq

En el camino a su sexta final en Melbourne, Rafa hizo a un costado al estadounidense Marcos Girón (R1), el alemán Yannick Hanfmann (R2), el ruso Karen Khachanov (R3), el francés Adrian Mannarino (octavos de final), el canadiense Denis Shapovalov (cuartos) y el italiano Matteo Berrettini (7º) en semis.

Además del título en 2009, Nadal completa su palmarés de Grand Slam con 13 títulos en Roland Garros, 2 en Wimbledon y 4 en Estados Unidos, pero aseguró que el posible récord a alcanzar este domingo no es algo que domine su cabeza.

"Para mí sólo se trata del Abierto de Australia. Me siento muy afortunado de haberlo ganado una vez en mi carrera en 2009 y nunca pensé que tendría otra oportunidad de hacerlo en 2022", indicó quien se convirtió en el cuarto tenista más longevo en llegar a la final en Melbourne en la Era Abierta detrás de los australianos Ken Rosewall, Malcolm Anderson y Federer.

Del otro lado de la red, Nadal tendrá a Medvedev, quien a los 25 años persigue la conquista de su segundo Grand Slam tras celebrar el US Open del año pasado y el mérito de convertirse en el primer jugador de la Era Abierta en ganar sus dos primeros "majors" en forma consecutiva.

El ruso viene de protagonizar una gran polémica en su partido de semifinal, luego de cuestionar al público australiano ("tienen un coeficiente intelectual bajo", dijo) y de tratar de "estúpido" al juez de silla Jaume Campistol, molesto por su falta de intervención ante las indicaciones del padre del griego Stefanos Tsitsipas.

"¿Eres estúpido? ¿Su padre puede hablar en cada punto?, ¿Cómo puedes arbitrar una semifinal de Grand Slam si eres tan malo? ¡Mírame cuando te hablo!", lo increpó Medvedev, quien hoy fue multado con 12 mil dólares por su actitud poco deportiva.

Excited to reach the final here again in 🇦🇺💪👍 @AustralianOpen pic.twitter.com/tMRtaSUSJv