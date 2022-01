"Me bajé, miré el auto y le dije a mi papá que se había terminado el campeonato"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Otra semana sin descanso, a pura amoladora y soldadora.

Podríamos decir que ya es la especialidad de la casa en el taller de la familia Altamirano, donde nuevamente los integrantes del team debieron volcarse de lleno a la construcción de un chasis 0 Km en un puñado de horas.

Augura Kevin, víctima de otro terrible vuelco en el presente Campeonato Estival de Midget 2021/22, que el tercero sea el vencido. De otra manera, se complicarán aún más las cosas...

"Espero que sí, que sea el último, sino se termina definitivamente el campeonato".

Aunque ese pensamiento rondó por la cabeza del Flecha, ganador de la cuarta fecha del presente ciclo veraniego, segundos después de tumbarse violentamente en la curva de boxes de la tercera semifinal pasada...

"Después del último vuelco, me bajé del auto, lo miré a mi papá (Daniel) que se había terminado el campeonato. Pero nadie nos dio la espalda y todos estuvieron 100% predispuestos para lo que necesitábamos. Y eso te hace sentir que ya ganaste lo más importante que hay en la vida", asegura Kevin.

—¿Cómo están los ánimos?

—De ánimo estoy en el mejor momento de todos. Y estoy así por ver cómo se trabajó en el taller estos días, la cantidad de gente que se acercó a colaborar y ayudar, y también por todos los que se preocuparon y me escribieron.

"En lo personal, con todas las cosas que me tocaron vivir estas últimas semanas, siento que estoy hecho con toda la demostración de cariño que recibí", puntualizó el mayor de los hermanos.

—¿Es pura y exclusivamente mala suerte, o pasa algo más?

—Creo que sí, pasa por no estar ligando. Tengo un equipo que trabaja de forma espectacular, y si alguien es reponsable de este momento soy yo, por no poner el auto donde tiene que estar.

Sea como fuere, el éxito logrado allá por diciembre le tiene un lugar asegurado al auto Nº11 entre los candidatos al título.

Es decir que, esta noche, el Flecha deberá hacer borrón y cuenta nueva, procurando desarrollar y exprimir velozmente el nuevo vehículo a estrenar hoy.

"Hicimos un auto exactamente igual a lo que teníamos, con todo lo necesario para que funcione como pretendemos. No fuimos a probar, no lo consideramos necesario. Tenemos todo para andar bien. Trataré de evitar las circunstancias de carrera y llevármelo sano", contó.

"Particularmente hoy a mí el playoff me da risa. Si vos clasificás y no tenés el auto no tiene sentido. Hay que preocuparse por tener un buen medio y de esa forma vas a llegar a ser protagonista. Eso intentaremos de ahora en más", agregó Kevin, 18º en el campeonato.

Antes de finalizar el diálogo con La Nueva., Kevin solicitó hacer una mención especial: "En algún lugar de la nota mandale feliz cumpleaños a mi novia, Bárbara. ¿Me hacés el favor?".

¡Cumplido!

Calculadora en mano

Con 54 puntos en juego, esta noche, desde las 20:45, el certamen veraniego abre el fuego de la undécima y penúltima fecha del tramo regular, la cual terminará de moldear el escenario final para conocer a todos los candidatos al título.

Parelalemente a ese foco de atención, todos nos preguntamos si alguien podrá cortar la hegemonía puntera de Luciano Vallejos, ganador en cinco oportunidades y líder absoluto del campeonato.

Sin margen de error, muchos serán los pilotos (Esteban Mancini, Leonel Ramos y Matías Lastra Meler, entre otros) deberán pugnar por una gruesa cosecha de puntos para intentar acercarse al lote de mejores 12; como también aquellos que, aún dentro del selecto grupo, no pueden ni parpadear.

Tal es la paridad, a excepción de lo ocurrido en la parte superior de la tabla, que a Fernando Caputo (7º) y Matías Lastra Meler (15º) solo los separan 11,35 unidades.

—Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 229; 2) Luciano Franchi, 172,85; 3) Emiliano Urretabiscaya, 143,75; 4) Claudio Roth, 127; 5) Roy Altamirano, 117,60; 6) Sebastián Burgos, 102,15; 7) Fernando Caputo, 93,90; 8) Rodrigo Perugini, 93,20; 9) Gabriel Schiebelbein, 92,80; 10) Matías Oyola, 91,40; 11) Braian Altamirano, 87,55 y 12) Carlos Puccinelli, 87,05.