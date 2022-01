Conflicto en Darregueira: "Tendríamos que tener un hospital las 24 horas y hoy es prácticamente una sala de primeros auxilios"

El titular de la asociación civil Vida Sur y representante de MisionARG, Omar Gadea, habló esta tarde por LU2 sobre un conflicto que hay entre el Municipio de Puan y el hospital municipal de Darregueira. El dirigente, junto con su equipo, está asesorando a la Sociedad de Beneficencia del centro de salud para poder reactivarlo.

"Tendríamos que tener un hospital funcionando las 24 horas del día, con todos los profesionales, y hoy es prácticamente una sala de primeros auxilios, con contratos rescindidos, un alquiler del edificio pero no los elementos dentro, deudas atrasadas o transformadas en subsidios. El intendente Facundo Castelli es contador y de esto conoce mucho", dijo en el programa Hechos de radio.

"Nos pide la documentación para ver si somos legales o no, en lugar de ponerse a disposición de las ONG. Es un problema municipal y nada más y nada menos que de la salud", agregó el dirigente.

Gadea dijo que asumieron "la responsabilidad" de apoyar la reactivación del hospital, con "apoyo de abogados y juristas de primer nivel", y agregó: "Tengo una organización y ocupo un lugar, estuve ocho años con el doctor Menem y hace siete años que estoy con el doctor Eduardo Duhalde. Todo ese andamiaje y estructura de científicos y catedráticos nos ayuda a resolver problemas, no solo de Darregueira sino en todo el país".

Sobre el intendente de Puan, expresó: "Castelli me conoce, el padre conoce a mi padre, vive enfrente de la casa de mi prima, somos medio parientes y ahora me desconoce, lo he llamado y no me contesta, le hablo por WhatsApp y no me contesta, y ahora se toma licencia".

"Les hicieron una denuncia por estafas a la comisión, por lógica muchos renunciaron. Van a trabajar, no cobran, les quitan días de vida, días de esparcimiento y encima se comen una denuncia penal del intendente. Y nos vienen bicicleteando una audiencia", añadió Gadea.

También denunció que "han sacado las cámaras que tenía la comisión" en el centro de salud y que "se sabe que han intervenido quirúrgicamente a personas de noche, pero no se sabe ni quiénes son, ni quiénes las cobró, ni quiénes las hicieron".

"Hay que sentarse en la mesa con nosotros, que experiencia y profesionales tenemos, para resolver el problema de una comunidad. Yo actúo desde Jujuy a Tierra del Fuego e incluso en otros países latinoamericanos, no somos improvisados. No cuesta nada sentarse en la mesa, nos conocemos, somos vecinos", cerró.