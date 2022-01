Subsidios al transporte: "El retraso en los pagos desde Nación es preocupante"

El secretario de Gestión Urbana del Municipio, Tomás Marisco, dijo esta mañana que "la deuda del Estado provincial es de un mes y la entendemos por una cuestión burocrática con todos los cambios que surgieron a nivel provincial a pesar de que tendrían que haberse depositado estos fondos de más de 42 millones de pesos hace tres semanas".

"Lo que nos causa escozor es la deuda y el tiempo que existe de demora en cuanto a los subsidios nacionales, ya no sabemos qué timbre tocar porque está muy complicada la situación", amplió, en relación al retraso en los subsidios al sector del transporte.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario explicó que "ayer a las 21, a las cuentas de las empresas todavía no habían sido acreditados los fondos provinciales. Quiero creer que es una cuestión de clearing y quizá después de las 10 de la mañana estén depositados".

"El gremio estuvo en estado de alerta hace una semana porque faltaba el 50 % del aguinaldo. Se pudo pagar el 17 de enero. Y ayer correspondía pagar viáticos a los trabajadores que se depositaron en tiempo y forma, con lo cual al día de hoy no se adeuda ningún concepto a los trabajadores. Pero el 28 se paga un no-remunerativo que, entiendo, es una fecha límite en el caso de que no entren los subsidios. Va a existir un cuello de botella importante, si no se acreditan los fondos en 72 horas más sería una catástrofe para el sistema", detalló.

Marisco mencionó que el pago de subsidios provenientes de Nación debería ser un trámite "aceitado", algo que lejos está de suceder.

"Esto debería estar aceitado, es un desgaste importante para el sistema por la incertidumbre que genera. Hoy las empresas de todo el país, no solo de Bahía Blanca, están en un momento límite por los retrasos que existen", afirmó.

"La demora es de ocho meses; unos 17 millones por mes —continuó—. Estamos hablando de más de 130 millones de pesos la deuda de subsidios nacionales al Municipio, dinero que anticipamos a las empresas mes a mes. Con lo cual hoy el desfase financiero del Municipio, respecto a Transporte, es muy importante".

"Lo peor de todo es cuando no hay un ida y vuelta; hoy no hay ningún interlocutor. Con Provincia tenemos feedback; pero con Nación, no. Los reclamos son diarios, pero las respuestas terminan siendo meros intercambios epistolares administrativos y no mucho más. Desde la relación política e ir con la verdad, no existe comunicación con el Estado nacional, por lo menos en materia de Transporte", subrayó.

Finalmente, Marisco contó que existe "la promesa de un aumento del 34 % del subsidio provincial, para marzo".

"Pero el retraso en los pagos y actualización de montos a nivel nacional es preocupante. Uno creería que es la billetera más grande y de los tres estamentos, hoy es el que menos aporta mensualmente", completó.