¿Por qué fracasó el club español al que llegaron ex jugadores de Bahía Basket?

El paso de Fausto Ruesga, Máximo Fjellerup y Bautista Lugarini por Bahía San Agustín (Mallorca) hubiera quedado en la anécdota de no ser porque en las últimas horas el coordinador general del básquetbol de ese club, José "Pepe" Laso, realizó declaraciones polémicas a un medio periodístico sobre los motivos del fracaso deportivo.

A esa institución habían llegado el año pasado, con mucha ilusión y expectativas, los tres jugadores que se destacaron en Bahía Basket.

Pero desde un primer momento Bahía San Agustín no hizo pie en la LEB Oro y hoy es el peor equipo de la segunda división. Hasta el momento ganó un partido de 14 y arrastra una seguidilla de siete derrotas consecutivas. Lógicamente, también marcha último en las posiciones (18º).

La crisis selló también la suerte de los ex Bahía Basket, quienes tan sólo permanecieron en el plantel unos meses sin conocerse los motivos del final abrupto. Por ejemplo, Fausto Ruesga fue alta el 5 de octubre del año pasado y baja el 24 de diciembre, mientras que Máximo Fjellerup llegó el 8 de octubre de 2021 y se alejó el pasado 10 de enero. Junto con Bautista Lugarini, tres aleros que habían demostrado talento y aptitud en la Liga Nacional de nuestro país.

Fjellerup rápidamente se convirtió en goleador (promedió 14,2 puntos en 11 juegos) y Ruesga también pudo mostrarse (21m41s y 8,1 puntos de promedio en 12 partidos). Por su parte Lugarini llegó el 30 de agosto del año pasado pero nunca pudo jugar por una lesión crónica de la que no logró recuperarse.

Ruesga (derecha) y Fjellerup, durante un entrenamiento con Bahía San Agustín. Foto: @BahiaSanAgustin.

Laso, polémico

Las declaraciones de Laso, directivo de 83 años, se tomaron por un lado como causales de la mala campaña y por otro como excusas de quien tuvo a cargo el timón deportivo.

En primer lugar responsabilizó -sin nombrar- a la agencia Xpheres de Igor Crespo por los jugadores que entregó al club para el armado del plantel, que no sólo incluye a los ex Bahía.

Crespo fue el representante de Pepe Sánchez durante su etapa como jugador y con los años se transformó en un puente para conectar talentos de nuestra ciudad con el mercado extranjero. También representó a otros jugadores bahienses como Nicolás Paletta y Leandro Cecchi, por ejemplo.

"Acabó la temporada (pasada) y el club llegó a un acuerdo con una empresa para repetir el proyecto. Pero el proyecto ha sido un fracaso. Los jugadores que la empresa aportó no han dado las expectativas por diferentes motivos", expresó.

📽️ Ojo a la entrevista que estamos montando para este mediodía con Pepe Laso, coordinador y asesor del Palma. Señala a la agencia Xpheres, propiedad de Igor Crespo, como una de las responsables del desastre: "El proyecto ha sido un fracaso". No tiene desperdicio. pic.twitter.com/uxqFWKRcs4 — Xisco Cruz (@xiscocruz) January 21, 2022

También apuntó a una supuesta falta de interés y de inversores para el básquetbol profesional de esa ciudad.

"(Algo que me sorprende) Del año y medio que llevó aquí es la falta de riqueza económica que tiene el básquetbol en Palma. Yo que vi crecer el proyecto de Vitoria, una ciudad de doscientos mil habitantes, muchísimo menos importante y muchísimo menos vital que Palma, me sorprende hoy el poco valor económico que tiene el básquetbol en esta ciudad. El presidente tiene mucho mérito: no hace cambios de jugadores porque no tiene dinero", afirmó.

Laso, padre de Pablo el actual DT de Real Madrid, también hizo un llamado de atención a la comunidad.

"Veo que en un espacio de pocos kilómetros hay mucha gente (en Palma) que vive. Y además, es gente de la isla, no son turistas...", afirmó.