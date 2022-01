Video: similitud entre una jugada de un asistente de la NBA con la de un DT bahiense

Los árbitros de la NBA no advirtieron la interferencia en el juego de David Vanterpool, asistente de los Brooklyn Nets, durante la victoria ante Washington Wizards (119-118), lo cual derivó en una multa de 10.000 dólares al entrenador y con 25.000 dólares a la franquicia como penalización por la victoria.

Vanterpoool, que estaba de pie al borde de la cancha, "negó línea de pase" y su equipo recuperó la pelota.

Los árbitros sancionaron pérdida de balón de los Wizards.

Nets assistant coach David Vanterpool has been fined $10K for interfering during live play vs Wizards pic.twitter.com/EHnRZ7icSp