Murió el cantante Meat Loaf, intérprete del clásico "Bat Out Of Hell"

El cantante de rock y actor estadounidense Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf y autor de Bat Out of Hell (1977), uno de los diez discos más vendidos de la historia, murió a los 74 años tras dedicarse durante seis décadas a la música y a la actuación, según informó este viernes su familia.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos", comunicó la familia en la página de Facebook del cantante, nacido en Dallas (Texas) en 1947.

Meat Loaf llegó a vender más de cien millones de discos en todo el mundo al frente de la banda de rock homónima. Además, actuó en más de 65 películas, que incluyen clásicos como El club de la pelea, Focus, The Rocky Horror Picture Show y El mundo según Wayne.

"Sabemos cuánto significaba para muchos de ustedes y apreciamos realmente todo su amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso", remarcó su familia, y concluyó sugiriendo: "De su corazón a sus almas... ¡nunca dejen de rockear!".

El cantante adoptó el seudónimo "Meat Loaf" (pastel de carne) tras sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso en la que se sintió "atormentado", según aseguró en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Era hijo de un padre policía de profesión, que además era alcohólico y lo maltrataba. Según contó en su biografía, incluso trató de asesinarlo. Su madre, profesora, murió de cáncer cuando Marvin tenía 18 años, en 1966: no se trató de una infancia feliz.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De esta manera, había borrado de su cabeza gran parte de su infancia, dijo a la revista Big Issue. "Como mi nombre es Meat Loaf, la gente se cree que soy un idiota balbuceante. Leo a Shakespeare y a Tennessee Williams. Leo constantemente. Simplemente no quiero actuar conforme a las reglas", declaró.

Luego de terminar sus estudios universitarios, se mudó a Los Ángeles y encabezó la banda Meat Loaf Soul. Por ese entonces, además de la música también alternaba con los escenarios, una pasión que le duraría toda la vida. Grabó brevemente para Motown, abrió shows para grupos como The Who y Grateful Dead y apareció en la producción de Broadway de Hair.

En el escenario interpretó al motociclista lobotomizado Eddie en las versiones teatrales y cinematográficas del clásico de culto The Rocky Horror Picture Show.

La producción densa y palpitante se vio ampliamente influenciada por Wagner, Phil Spector y Bruce Springsteen, cuyos compañeros de banda Roy Bittan y Max Weinberg tocaron en el disco. Rundgren inicialmente pensó en el álbum como una parodia del estilo grandioso de Springsteen.

En 1977 empezó a trabajar junto al compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren en lo que sería Bat Out of Hell, su disco más exitoso. Querían hacer algo grande, una parodia del estilo de Bruce Springsteen cruzado con Wagner. El tema que lleva el título, de casi diez minutos de duración, lo llevó a ser uno de los artistas más reconocidos del rock mundial. ​

Con importantes problemas de salud desde hace años, tras Bat Out of Hell, editó dos secuelas, Bat Out of Hell II: Back into Hell y Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose, de las que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo.

En la segunda parte, lanzada en 1993, estaba incluido el hit I'd Do Anything for Love (But I Won’t Do That), con la que consiguió un Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista. (Clarín - La Nueva.)