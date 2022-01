A pesar del triunfo y el récord estadístico, Schartzman se mostró preocupado tras el debut

El argentino Diego Schwartzman sorteó con éxito su debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, aunque el balance final de su encuentro de primera ronda dejó más preocupaciones que certezas.

Peque, 14º del planeta y mejor tenista argentino del escalafón, venció al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 y 7-5, tras dos horas y 27 minutos de juego, logrando así el primer triunfo de la "legión argentina" en el certamen oceánico.

Sin embargo, el tenista bonaerense despertó las alarmas sobre el final del encuentro, el cual dominaba a voluntad, cuando acusó un fuerte calambre en su muslo derecho que puso en duda su continuidad en el partido, cuando a poco estaba de cerrarlo a su favor.

"Muchas veces uno puede terminar con molestias o con calambres, pero esas son cosas con las que convivimos adentro de la cancha. Sucede más de lo que la gente se imagina y que uno no hace público. No será la primera ni última vez que me pasa", expresó Peque en conferencia.

"Los nervios y la tensión del primer partido hacen que tengas algunas molestias, pero eso no quiere decir que cambie la preparación o la preparación previa", agregó.

Con la victoria de hoy, Schwartzman alcanzó los 107 triunfos sobre canchas duras, registro que le permite igualar (al menos en estadísticas oficiales) a Guillermo Vilas, quedando por delante Juan Martín del Potro (311), David Nalbandian (187) y Juan Ignacio Chela (121).

En busca de la tercera ronda, Peque jugará frente al local Christopher O'Connell (173ro. en el ranking ATP), que venció al francés Hugo Gastón por 7-6 (7-4), 6-0, 4-6 y 6-1.

Otro que dio la nota en la segunda jornada de acción en Melbourne fue Sebastián Baez (95º), quien logró su primer triunfo en un Grand Slam, tras sortear con éxito su partido ante el español Albert Ramos-Vinolas (44º) por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2, en tres horas y 26 minutos de juego.

Báez, de 21 años y debutando en un certamen de Grand Slam, se sumó como el segundo argentino en pasar de ronda en el abierto oceánico, donde lo espera el vencedor del encuentro que protagonizarán el griego Stéfanos Tsitsipas (4º) y el sueco Mikael Ymer (82º).

Por su parte, Marco Trungelitti (198vo) cayó hoy en su debut ante el estadounidense Frances Tiafoe (34to.), luego de dos horas y 55 minutos de juego, por 3-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 6-2.

La derrota de Trungelitti se sumó a las de Juan Manuel Cerúndolo Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis y Tomás Etcheverry en una primer ronda que culminó 2-6 para los argentinos.