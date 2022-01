Marcos Fernández: "Estamos en niveles de actividad turística mucho mejores que la prepandemia"

El intendente Marcos Fernández dijo esta mañana que en Monte Hermoso "estamos en niveles de actividad turística mucho mejores que la prepandemia".

"Esta temporada ha tenido un nivel de afluencia con pocos antecedentes, con 15 o 20 días de muy alta convocatoria y, sobre todo, pareja", detalló.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal indicó "se venía hablando de una temporada así, pero hablar en la previa es en base a consultas o reservas. Había una demanda y la realidad es que se plasmó concretamente. Desde diciembre que no bajamos la cantidad de turistas, Monte Hermoso viene estando colmado".

Además, Fernández contó que "esperamos al gobernador (Axel) Kicillof mañana, obviamente para tratar temas propios de la temporada de verano pero también cuestiones más generales y de la gestión en este 2022".

"Se hará un análisis de la primera quincena, pero también seguramente una proyección. Habrá un repaso de todo lo que se viene trabajando y lo que se está haciendo en cuanto a gestión de obras, salud y desarrollo social. Este va a ser un año con sus particularidades", relató.

Fernández, Kicillof, Gabriel Godoy y Alejandro Dichiara, en 2019

En otro orden, el intendente hizo referencia a distintos reclamos de los vecinos y los turistas sobre problemas con el suministro de agua y energía eléctrica en la ciudad.

"Con el agua hacemos un manejo sustentable y racional que nos generan varios problemas con algunos consumidores; en el día vamos modificando la presión, distribuyendo el líquido en forma equilibrada, y en horarios nocturnos bajamos esas presión para ahorrar", respondió.

"Quienes tienen tanque en altura, de un metro cúbico, reciben agua por la noche y con eso les debería alcanzar durante el día para una familia tipo —continuó—. El problema surge con quienes no tienen suficiente capacidad de almacenamiento o derrochan".

"La gente tiene que entender que no tenemos agua en forma ilimitada. Nosotros no tomamos agua de un río o espejo de agua, sino de pozos cuya capacidad es finita. No podemos darnos el lujo de derrochar ni de permitir que se derroche", continuó.

"La ola de calor de la semana pasada, que yo no viví jamás en mis 56 años, elevó el consumo de energía a tal punto que estalló un tendido subterráneo y tuvimos varios cortes. Espero que ahora que volvieron las temperaturas más normales la situación quede superada", completó.