Florencia Peña anunció el final de Flor de Equipo: "Por momentos se vuelve muy agotador"

Los rumores se instalaron hace tiempo. Sobre todo, desde que terminó Los ángeles de la mañana, con Ángel De Brito, y fue reemplazado por El Zorro en la pantalla de eltrece liderando las mediciones de 11.30 a 13. Y finalmente, Florencia Peña anunció el final de Flor de equipo, el magazine que comenzó en plena pandemia, en noviembre de 2020 por Telefe.

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", manifestó en un posteo en sus redes sociales.

"Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", agregó la actriz, que en los últimos meses grabó dos películas: Más respeto que soy tu madre, de Marcos Carnevale, y Miénteme, de Sebastian Schindel.

Señaló que el magazine fue uno de los proyectos más lindos en el que participó y que ganó muchos amigos y aprendizaje. "Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", concluyó.

Cabe recordar que en los últimos meses, la actriz se vio envuelta en varias polémicas. Especialmente cuando salió a la luz la reunión que tuvo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. "Voy a hablar de un tema del que no hablé la semana pasada porque realmente no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona y me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas", declaró en su programa a principios de agosto y aclaró que en ese entonces tenía permiso para circular por su trabajo en los medios y porque estaba al cuidado de su mamá, quien estaba en pleno tratamiento oncológico.

En ese contexto, le escribió un mensaje por Twitter al Presidente para ver cómo mejorar la situación de su gremio. "Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento se me ocurrió, junto a otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución", detalló.

Y enfatizó, visiblemente molestar: "Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes! ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?".

Además contó que más allá de esa reunión no tiene relación con el Presidente y que hace 40 años que trabaja en los medios por mérito propio. "Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?", expresó y aseguró que fue "brutal" el ataque que recibió durante la última semana. "No entiendo este ataque, no me merezco el ataque", concluyó. Mientras que su compañera Nancy Pazos reveló que Alejandra Darín, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Carlos Rottemberg, Susana Rinaldi y Osvaldo Santoro se reunieron con el Presidente para tratar el mismo problema, pero que solo se viralizó el nombre de Florencia.