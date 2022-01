Ola de calor en Bahía: varios sectores sufren la falta de agua y luz

La ola de calor que afecta a Bahía Blanca y la creciente demanda de agua, sumado a los problemas estructurales que tiene el servicio en nuestra ciudad, afecta a vecinos de diferentes sectores.

A través de las redes sociales, lectores de "La Nueva" contaron que en varios casos llevan varios días sin líquido y que en el menor de los casos se registra una muy baja presión. En cuanto a los cortes de energía eléctrica la propia empresa EDES comunicó la falta de servicio.

Lo sufren vecinos de Nueva Belgrano, Don Bosco, Bordeu, 9 de Noviembre, Altos del Pinar, Centro e incluso durante la jornada de ayer hubo cortes en Palihue y otros sectores donde no suele haber inconvenientes

"Desde la semana pasada que estamos sin agua durante todo el día y a la noche apenas sale un hilito. Nos tenemos que bañar de madrugada con el poco líquido que sale", contó Aldana Rojas, de Altos del Pinar.

"En Bordeu no sale casi nada de agua", agregó Pablo Velazco.

En Universitario hay mucha menos presión desde el domingo y en este momento se nota bastante, aunque alcanza para sobrellevar la situación o bañarse", dijo Julián Discontri.

"Llevo tres días sin nada de líquido y cuando mando mensaje al número de ABSA me dicen que vienen pero no lo hacen. También hice otros 10 llamados pero no me atienden y por el momento no tuvimos solución", contó Brenda Rodríguez de Nueva Belgrano.

En el caso de los cortes de energía, desde EDES Informamos que, "debido a la ola de calor que se registra en Argentina en estos momentos, se produjo una falla en la red de baja tensión que afecta a un sector del barrio Noroeste, Villa del Parque, Villa Nocito, San Martín, Universitario, White, Aeropuerto y Villa Hipódromo entre otros. Se estima la normalización del servicio dentro de las próximas 3 horas.

Desde ABSA, por su parte, explicaron que desde octubre se encuentra en marcha el Plan de Contingencia para hacer frente a situaciones críticas como estas que se presentan estos días.

"Esto incluye la disposición de un número telefónico exclusivo, el 291-503 5580, con el trabajo de 12 camiones cisternas de 10 mil litros para la carga de reservas y uno de 30 mil para atender casos de grandes cisternas en barrios como el Comahue o Barrio Estomba. También la posibilidad de acercar bidones para lugares inaccesibles con los camiones", informaron.

El horario de recepción de las solicitudes, vía WhaspApp, tanto como el recorrido y reparto de los camiones es de 8 a 18 horas.En tanto, para los usuarios, que tienen servicio, venimos solicitando que restrinjan el uso del agua potable solo para cuestiones esenciales. No regar jardines, veredas o calles, no cambiar el agua de las piletas sino tratar de mantenerla con productos específicos. Todo esa agua que se utiliza para cuestiones no esenciales es la que falta en los sectores afectados : más altos, mas alejados o con más densidad de población.

"Recordamos que todos si bien todos los sistemas de captación, producción y distribución están funcionando al máximo de su capacidad, la demanda de agua se ha disparado resintiendo la operatoria", sostuvieron.