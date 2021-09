Lorenzo Natali: "Al entrar al cuarto oscuro, hay que acordarse de las cosas que hizo el Frente de Todos"

A tan solo tres días de las PASO en todo el país, el primer precandidato a diputado provincial por la lista que encabeza Facundo Manesl, Lorenzo Natali, señaló que la la propuesta que hoy presenta el neurocirujano “es revolucionaria” y la mejor de todas las que se presentaron “para que Argentina deje de caer”.

Además, reconoció que -parafraseando a lo que ayer señaló Máximo Kirchner en Bahía Blanca- también es necesario recordar “muchas cosas que hizo el oficialismo (NdR: a nivel nacional y provincial) al momento de entrar al cuarto oscuro”.

“Tengo la esperanza de que Manes gane las elecciones, porque me parece que la suya es la mejor de las propuestas que hay para que Argentina deje de caer. No podemos acostumbrarnos a que nuestro país tenga 50% de pobreza, que sea el hazmerreír en cuestiones económicas o que estemos condenados a vivir en inflación. Lo de Manes es revolucionario y tiene la fórmula para que todo empiece a funcionar”, señaló en una charla a través de lanueva.com.

Natali reconoció, sin embargo, que no lo conformaron el gobierno que hicieron Mauricio Macri en la Nación ni María Eugenia Vidal en la Provincia.

“Macri no será parte de este nuevo gobierno, por lo que no sería un problema para el votante. En Bahía Blanca, el primer gobierno de Héctor Gay fue bueno, y lamentablemente el segundo lo gobernó la pandemia. Es lógico pensar que podría haber sido mejor de no ser por esta cuestión”, sostuvo.

El otrora locutor resaltó que los 40 años de experiencia al frente de la segunda mañana de “LU2” le dieron la posibilidad de interrelacionarse "con gente de todo nivel y todo tema”, dotándolo de “cierta preparación para estar a la altura de las circunstancias”.

“Hoy muchos me ponen como ejemplo, de alguien que se animó a dar el paso -como dice el slogan de campaña de Manes- para ayudar a transformar la Argentina. Entendía también que si no aceptaba el ofrecimiento -de encabezar la lista a nivel seccional- corría al riesgo de arrepentirme”, reconoció.

En una charla con el periodista de “La Nueva.”, Maximiliano Allica, Natali dijo sentirse nervioso por lo que pueda pasar en las PASO de este domingo y aclaró que, aunque su labor en el parlamento pueda ser desgastante, tendrá la posibilidad de ser protagonista de “algo impensado y vivir cosas muy atractivas”.

“Sé de la responsabilidad que cae sobre mis espaldas. En la UCR me dicen que, gracias a mí, vuelven a tener la posibilidad de contar con un diputado provincial de origen bahiense, y sé que a muchos les gustaría estar en el lugar donde estoy ahora”, aseguró.

El precandidato lamentó también que si bien normalmente se critica la falta de renovación en la política, “cuando entra gente nueva, termina siendo censurada”.

“Dicen que la política es un barro, pero quiero no mancharme: puedo fracasar o no cumplir objetivos, pero no voy a cambiar mi manera de ser”, dijo.

Natali manifestó que, en su labor como legislador, su objetivo es “achicar instancias entre la Sexta Sección y La Plata”, para que los intendentes le planteen los problemas que tienen y él pueda trabajar para darles una solución.

“Quiero ser un gestor de ese tipo de situaciones, y lo mismo corre para las entidades intermedias de Bahía: me conocen todos, saben dónde encontrarme y no les voy a fallar. Hay muchas cosas para hacer, como un seguimiento de la crisis del agua, para que las obras prometidas y licitadas se lleven a cabo”, aclaró.

Por último, reconoció no ser un político, sino “alguien con ganas de ayudar y hacer cosas”.

“Lo que digo es lo que siento, porque estoy convencido de que al trabajar en este nuevo ámbito voy a lograr resultados, con pasión y con los buenos equipos que formaré con la buena gente que hay en este espacio”, concluyó.