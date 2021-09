Máximo en Bahía: "Les pido que en el cuarto oscuro reflexionen cómo recibió el país Macri y cómo lo dejó"

"Yo no le voy a pedir el voto a nadie, pero sí que cada argentino reflexione, cuando entra al cuarto oscuro, cómo recibió el país Mauricio Macri y cómo lo dejó. Cómo lo cuidan (a Macri) los medios de comunicación, y cómo entre todas y todos estamos sacando adelante al país, con Alberto que sé que se ha roto el alma para llevar adelante el país, con un Axel que se ha laburado todo. Yo quiero hombres y mujeres así al frente de mi país, que cuando le pasa algo a su gente lo sientan propio y lo quieran sacar adelante", dijo esta tarde el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, en el acto de cierre de campaña en Bahía Blanca.

Kirchner estuvo acompañado en el escenario por los primeros dos precandidatos a diputados provinciales por la Sexta Sección, Alejandro Dichiara y Maite Alvado; por la precandidata a concejal Gisela Ghigliani; el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Gabriel Godoy; y el senador provincial Marcelo Feliu.

El acto se llevó adelante en el Club Villa Mitre —Caseros 1.555— sin público "para cumplir con los protocolos vigentes" a raíz de la pandemia por COVID-19. También se transmitió por las redes sociales de la coalición.

Fue "un año y medio complejo, en el que como argentinos y argentinas nos habíamos acostumbrado a pasar varias crisis pero siempre con la oportunidad de estar juntos, de compartir para salir adelante. El desastre económico, social, de una profundidad inimaginable que había dejado la administración Mauricio Macri en nuestro país, y tras cartón a los meses de que Alberto se hiciera cargo de conducir los destinos de nuestra nación vino esta pandemia global y hubo que empezar a construir una Argentina que había sido diezmada en su aparato sanitario, una economía destruida, con una desocupación que se elevaba", explicó Máximo.

"Estoy convencido de que tenemos una oportunidad, que debemos aprender de las cosas que nos pasan, quizás en este tiempo que venga y que nos estamos empezando a reencontrar, a unos días de la llegada de la primavera, que la vacunación siga avanzando de la manera que avanza, cumpliendo con las medidas para evitar contagios, vayamos cada vez más ganando porciones de libertad para esa vida que queremos, que anhelamos".

En este sentido, se refirió a que de eso "se trata lo que nosotros allí por 2019 le propusimos a la sociedad y esta demora que nos generó la pandemia no va a ser una frustración, solo nos hemos demorado por un fenómeno que estuvo muy lejos de nuestro alcance pero que sí que supimos enfrentar. Entonces tenemos la oportunidad de construir una argentina mucho más grande, mucho más potente de la que supimos tener".

Por otra parte, el diputado nacional del Frente de Todos contó que "hoy escuchaba al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una muy buena idea parece, siempre la misma, suspender o eliminar las indemnizaciones de las trabajadores y trabajadoras cuando son despedidos".

"Yo le quiero decir que el 25 de mayo del 2003 la Argentina tenia más del 25 % de desocupación. Y el 9 de diciembre de 2015, cuando Cristina dejó la presidencia, la desocupación en el país era de 6 puntos. Sin eliminar indemnizaciones, La argentina había bajado 19 puntos. Que no le mientan más a la gente, que se haga cargo, si quiere eliminarlas porque las considera un costo excesivo que las elimine pero que no diga que eso va a generar más trabajo, que se haga cargo de su creencia, que no disfrace", sostuvo.

"Tenemos una oportunidad, entre todos lo podemos lograr, debemos abandonar esa comodidad de la queja para asumir el desafío de la participación, yo quiero una sociedad que se meta adentro. Necesitamos no solo la queja, sino también la participación. Que se metan en el espacio político que deseen, que participen, que son necesarias y necesarios", expresó.

Y agregó: "Nadie cree ser superior o inferior moralmente a alguien, somos argentinos que entendemos que el país tiene una oportunidad si desarrolla su mercado interno, si fortalece su pequeña y mediana industria, si fortalece a sus pequeños y medianos productores, si produce alimentos de mejor calidad y buenos precios, si tenemos una Salud que nos contenga, si tenemos una Escuela que esté ahí como todos queremos".

"Es un gran país el que tenemos, y tenemos que darnos la oportunidad de poder pensarlo, trabajarlo y llevarlo adelante. Al fin y al cabo se trata de eso, cuando tu pueblo te da ese orgullo que es conducir su destino lo que tenés que hacer es dejarlo todo y devolverle todo ese amor que te dan. El pueblo argentino es un pueblo agradecido", cerró su discurso Kirchner.

En simultáneo, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos (FDT), en la ciudad de Mar del Plata, junto al gobernador Axel Kicillof, y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollande, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo. Y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo en la ciudad de Junín.