¿Quiénes fueron los ganadores de la primera competencia atlética en nuestra ciudad?

Hace 123 años, en un sector aledaño a la ex-estación Noroeste, tuvo lugar el primer Torneo de Atletismo de la provincia de Buenos Aires, el cual se desarrolló en nuestra ciudad.

Fue organizado por el Bahía Blanca and North Western Railwail Athletic Club, denominación con que fue fundado el club Pacífico el 1º de Noviembre de 1896.

El mismo estaba constituido mayoritariamente por los obreros británicos llegados con el ferrocarril, quienes tenían la intención de practicar únicamente fútbol y cricket.

Con el inicio del siglo, la entidad cambió su denominación a Pacific Railway Athletic Club, para luego adoptar el nombre actual.

Aquel jueves, la portada de la edición Nº 32 de La Nueva Provincia, detallaba la actividad que se cumpliría en doble jornada -10.30 a 11.30 y 13 a 16.30-, y que incluía además las primeras competencias de ciclismo.

La página Nº 2 reflejaba el interés despertado por el meeting, al señalar los numerosos y variados premios aportados por el comercio y particulares, tanto de nuestra ciudad como de Buenos Aires.

Los mismos iban desde un rico servicio trinchante, una hamaca o una jaula; hasta cigarrera de plata, objetos de arte y un cuadro.

Por otra parte, en la edición Nº 33, la crónica del certamen destacó que el magno suceso, al que se dio cita todo el pueblo, "fue comparable a la celebración del Jubileo de la Reina Victoria".

Además entregó las clasificaciones y marcas de las competencias realizadas, que también incluyó carreras para veteranos (a 250 yardas), de embolsados, de obstáculos y de bicicleta (2.500 metros y otra con disfraz); concluyendo la programación con Tug-War, una cinchada (foto) de 8 hombres por lado.

“Hubo una breve suspensión alrededor de las 15.10, debido a un ligero temporal de viento, tierra y agua, pero luego todo siguió con igual colorido y entusiasmo. Tras la premiación, la jornada concluyó con una "amable" tertulia”. detalló la crónica de ese entonces

Los ganadores del primer torneo, en 1898



Tuvo lugar en el Campo de deportes del BB and NWRAC: Sixto Laspiur, entre Rondeau y Roca.

Programa y resultados:

-100 yardas. 1° serie: 1) C. E. Webaster, 11 1/5; 2) L. Wraight; 2° serie: 1) T. Niven, 11 1/5; 2) B. W. Roocke; 3° serie: 1) B. Santandreu, s/t; 2) C. Hoyle y Final: 1) T. Niven, 11 1/5; 2) C. E. Webster; 3) B. W. Roocke.

-220 yardas. 1º) T. Niven, 26s., 2) B. W. Roocke; 3) C. E. Webster.

-880 yardas (socios): 1) Mc Corcuodale, 2m 36s; 2) C. Hoyle.

-100 yardas consuelo. 1) Antonio Battistoni, s/t; 2) Alejandro Hutton.

-200 yardas niños: 1) R. Benavidez, s/t; 2) A. Trery; 3) A. Rodríguez.

-250 yardas veteranos: no se efectuó (más de 40 años).

-Obstáculos: 1) B. W. Roche; 2) J. H. Lomao; 3) Mc Corquodale.

-Embolsados: 1) C. Abbetson; 2) J. Hutton.

-Salto de altitud: 1) B. C. Hume 16’ 9 ¼” (5m 11cm); 2) L. Wright; 3) B. W. Roocke.

-Salto de longitud: 1) B. W. Roocke, 5’ 1 1/2” (1m 55cm); 2) J. K. Sewell, 3) C. E. Webster.

-Bala (16 libras): 1) C. E. Webster, 33’ 9” (10m 287); 2) J. Nash.

-Pelota criquets: 1) C. E. Webster, 85 yardas; 2) J. Nash.

Ciclismo

-2.500 metros: 1) Mc Dougall, 3m 52s; 2) A. Olivet; 3) S. Verardo.

-5.000 metros: 1) Mc. Dougall, 9m 55s; 2) Mc Corquodale; 3) S. Verardo.

-Obstáculos, 2 vueltas: 1) W. D. Gardon; 2) Mc Dougall; 3) Mc Corquodale.

(la 2° con disfraz).

Cinchada

-8 hombres por lado: 1) FCBB Noroeste; 2) La Campaña y 3) El Puerto.

-Criollos vs. Extranjeros: 1) Criollos y 2) Extranjeros.