Milei: "Vidal y Santoro son lo mismo, tienen afinidad entre ellos"

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Avanza Libertad Javier Milei criticó hoy a sus rivales de cara a las elecciones del domingo, Maria Eugenia Vidal y Leandro Santoro, de quienes dijo que "son lo mismo" y que existe "afinidad" entre los postulantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

"Vidal y Santoro son lo mismo, solo difieren en los modos, de hecho el propio Santoro señaló que tiene anfinidad con Vidal y mostró desprecio con las ideas de libertad que impulsamos nosotros", sostuvo el economista libertario en declaraciones al programa "Basta Baby" que conduce el periodista Baby Etchecopar por Radio Rivadavia.

Y agregó: "Yo no voy a avanzar sobre la libertad, ellos dos lo hicieron. No voy a avanzar sobre la propiedad privada y no voy a crear impuestos, ellos lo hicieron. La diferencia entre nosotros es categórica porque ellos tienen propuestas inmorales".

"Yo no puedo transar con colectivistas, transar con Vidal es ley de alquiler, ley de góndolas, y de teletrabajo", señaló en alusión a iniciativas que él rechaza.

Milei, a su vez, se mostró satisfecho por la campaña que realizó de cara a las PASO de este domingo, y sostuvo: "Instalamos nuestras ideas de libertad, tuvimos centralidad en el debate, las ideas de la libertad tomaron el centro de la escena y al final todos los candidatos tuvieron que terminar hablando de la libertad".

Consultado por la situación económica, alerto que la Argentina "hoy tiene menos PBI per cápita que Paraguay" y remarcó que "este sistema está quebrado" y se necesita "modificarlo".

"Antes de bajar los impuestos, hablo de bajar el gasto. Yo quiero eliminar la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, ahi no podés robar", planteó.

Por otro lado, Milei se quejó de que "los políticos argentinos te hablan de cosas muy lindas pero en el fondo te proponen un modelo donde ellos son cada vez mas ricos y nosotros más pobres".

Sobre su propuesta ligada a eliminar el Banco Central dijo que "en el plano moral nadie puede defender que esté bien robar, por lo tanto, no pueden defender al Banco Central".

Consultado sobre sus ideas en torno a la seguridad, Milei subrayó que es "partidario del modelo (Rudy) Giuliani", en referencia al ex alcalde de Nueva York, ya que cree en "el modelo de la mano dura, que tiene que ver con que la ley está para cumplirse".

"Si flexibilizás las penas y ponés a las víctimas en el rol de victimarios y viceversa, hacés tan grandes los beneficios a los delincuentes y hacés tan rentable la actividad delictiva, entonces esa actividad va a crecer. Desde que Argentina ha abrazado todas las estupideces de (el ex juez Eugenio) Zaffaroni, la inseguridad voló por las nubes", finalizó. (NA)