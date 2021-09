Vuelve "Por el mundo" y Susana Giménez será la primera invitada

Luego del éxito de La Voz Argentina en la pantalla de Telefe, Marley volverá a estar al frente de Por el mundo y Susana Giménez será la primera invitada de esta nueva temporada. Si bien todavía no se sabe la fecha de debut, se espera que el conductor y la diva viajen a Miami, Estados Unidos, en noviembre para que los televidentes puedan disfrutar de sus aventuras.

Cabe recordar que en 2020 Marley tenía planeado pasar gran parte del año subido a un avión, pero la pandemia lo obligó a cambiar el formato de su programa. Primero, visitó a distintas figuras del mundo del espectáculo en su hogar, como Catherine Fulop, Belén Francese y Florencia Peña, pero fue duramente criticado, pero como Buenos Aires seguía en la fase 1 de la cuarentena fue duramente criticado.

Cuando el rubro gastronómico volvió al ruedo, decidió recorrer los mejores restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires con acompañantes famosos, pero la idea tampoco terminó de cerrarle al público, ya que era muy difícil cumplir con las medidas aconsejadas para evitar contagios de Covid-19, como el uso de tapabocas y la distancia social. Hasta que finamente, con la reactivación del turismo nacional recorrió distintas provincias junto a Lizy Tagliani. Ahora parece que está todo dado para que el papá de Mirko haga su programa como siempre.

Por su parte, Susana acaba de regresar a la Argentina tras superar el Covid-19 en Punta del Este, Uruguay, donde pasó la mayor parte de la pandemia. Y a pesar de que no volverá a la conducción por este año, tuvo un regreso fugaz a la pantalla. El viernes 3, Rodolfo Barili y Cristina Pérez la entrevistaron para Telefe Noticias y la diva contó cuál fue su experiencia con el virus.

"Mi Covid-19 fue muy grave. Yo no me imaginé que era una cosa así porque hay gente que lo tiene de distintas maneras. Con mi hija lo tuvimos al mismo tiempo y ella no tenía tos, fiebre ni nada. Yo tuve neumonía bilateral y fue horrible. Creo que uno jamás se lo imagina y además te deja muchas secuelas", relató. Y generó polémica por la decisión que le comunicó a los médicos del Sanatorio Cantegril: "El peor miedo fue morirme primero y después también tenía miedo de que me intubaran también, yo les dije si tiene que pasar eso, déjenme ir, pero me dijeron que no lo iban a hacer, que me quede tranquila". (NA)