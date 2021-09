Hora, TV y formaciones: Argentina visita a Brasil en un clásico lleno de historia

Argentina y Brasil se miden esta tarde por la sexta fecha de la Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar.

El partido, pendiente de la fecha 6, se jugará desde las 16 en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo, con arbitraje de venezolano Jesús Valenzuela.

El encuentro contará con 1500 espectadores y podrá verse por TyC Sports y la TV Pública.

Tras el triunfo ante Venezuela del pasado jueves, el entrenador nacional Lionel Scaloni confirmó ayer que habrá "algunos cambios" en la alineación titular, que no la dio ante la prensa.

Las variantes se deberían a la seguidilla de partidos (el jueves Argentina recibirá a Venezuela) y al regreso de algunos suspendidos.

Tal es el caso de Cristian Romero, quien ingresaría por el bahiense Germán Pezzella. Quien seguiría entre los iniciales sería Lautaro Martínez.

Con el éxito en Caracas por 3 a 1 (con un gol de Lautaro) la Selección se mantuvo en la segunda colocación, con 15 puntos y se mantiene invicto.

Brasil, por su parte, derrotó a Chile por 1 a 0 y sigue con puntaje perfecto en el certamen, lo que lo ubica en la primera colocación con 18 unidades.

Ambos son los únicos equipos que se mantienen invicto en el torneo.

El de esta tarde será el primer enfrentamiento tras la final de la Copa América disputada día atrás en el Maracaná, que consagró a Argentina luego de 28 años sin títulos.

-Probables formaciones

-Brasil: Weverton; Danilo, Militao, Miranda y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes o Gerson y Lucas Paquetá; Vinícius Junior o Éverton Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa. DT: Tite.

-Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

-Arbitro: Jesús Valenzuela.

-Cancha: Neo Química Arenal.

-Hora: 16:00.

-TV: TV Pública y TyC Sports.

El resto

Por la sexta fecha de las Eliminatorias, hoy también se medirán:

18hs.: Ecuador vs Chile.

19hs.: Uruguay vs Bolivia.

19hs.: Paraguay vs Bolivia.

22hs.: Perú vs Venezuela.

Posiciones

Así está la tabla luego de siete partidos:

1º) Brasil, 21 puntos.

2º) Argentina, 15.

3º) Ecuador, 12.

4º) Uruguay, 9.

5º) Colombia, 9.

6º) Paraguay, 7.

7º) Chile, 6.

8º) Bolivia, 6.

9º) Perú, 5.

10º) Venezuela, 4.