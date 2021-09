New World se aproxima a su beta abierta

por Antonella "Panditapicante" Romano para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Después de haberse retrasado una y otra vez. por fin parece indicar que el desarrollo de New World va tomando rumbo hacia lo esperado. Si bien el 28 de septiembre será el estreno del videojuego, el tráiler oficial confirma también la fecha de la beta abierta que será del 9 de septiembre al 12 de este mismo mes.



“Durante la beta cerrada, nos encontramos algunos problemas en los servidores relacionados con la sobrepoblación que causaron largas colas, por lo que algunos jugadores no pudieron experimentar el peligro y la belleza de Aetérnum. Nos emociona anunciar que celebraremos una prueba beta abierta para quien quiera probar New World antes de su lanzamiento, el 28 de septiembre.” publicó el estudio en su página oficial.



Según lo que vimos no va a haber contenido nuevo en esta beta con respecto a la anterior, aparentemente se va a centrar en hacer test frente a los servidores con lo ocurrido en la beta cerrada. para ver como aguantan los servidores.

Se podrá jugar desde las 16:00 hs CEST y continuará hasta el 12 de septiembre a las 8:59 CEST.

Algunas de las quejas que recibió New World por parte de los jugadores que jugaron la beta cerrada fue que no podrán jugar con sus personajes creados durante la misma, Se empezará en nivel 0 así también sucederá en el lanzamiento el 28 de septiembre para los usuarios que jueguen en la beta abierta. Si bien no piensan abrir servidores por país, si se plantean algunos servidores con sugerencias de idioma para hacer más posible la jugabilidad en diferentes países,

Amazon aseguró que “Todo el mundo va a poder jugar la Experiencia de juego completa sin necesidad de comprar en la tienda” que era algo que tenía preocupados a los usuarios creyendo así que tendrían elementos pay-to-win.

Si queres estar al tanto de todas las novedades que se vienen en New World, no dejes de pasar por el Stream de PanditaPicante en https://www.twitch.tv/panditapicante el día jueves 9 de noviembre desde las 10am para vivir juntos la beta, previa a uno de los lanzamientos mas esperados de año.