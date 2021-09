En imágenes: el paso de Manes por Bahía en busca de revitalizar al radicalismo

El precandidato a diputado nacional por la UCR Facundo Manes volvió hoy a Bahía Blanca, donde convocó a un acto militante en la plaza Rivadavia, con unos 400 adherentes que arengaron al neurocientífico y competidor interno del amarillo Diego Santilli.

Manes dijo que "hay muchos que no quieren que nada cambie mientras la sociedad se empobrece, se enferma, tiene miedo del futuro... Los que no quieren que nada cambie solo le tienen miedo al voto popular".

Agregó que "ningún político les va a dar trabajo genuino ni va a abrir fábricas. Sería lindo, pero no va a ser así. Tenemos que generar un clima de época que apueste a la innovación, a la creatividad y al conocimiento, y esto no se hace si no nos ponemos a luchar millones y millones de argentinos con una visión estratégica de país".

En el escenario estuvo acompañado por Lorenzo Natali, precandidato a diputado provincial por la Sexta Sección y otros dirigentes como Martín Salaberry y Emiliano Álvarez Porte.

Entre los presentes además se encontraban el prosecretario parlamento del Senado de la Nación, Juan Pedro Tunessi, el exvocero presidencial Juan Pablo Baylac, y distintas generaciones de dirigentes del radicalismo de Bahía y la región. También los actuales diputados bonaerenses Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, que buscan renovar sus bancas este año

La nota de color la aportó la Juventud Radical con bombos y banderas, que entre otros cantos entonó: "Volveremos volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno como en el 83". Y hasta se animó a un "se siente, se siente, Facundo presidente".

Manes seguirá su recorrida por la provincia de Buenos Aires en los próximos días con la expectativa de "lograr una dinámica de abajo hacia arriba, colectiva, que no tiene techo ni fecha de vencimiento".