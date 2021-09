Vóleibol: con la bahiense Barbero, Las Panteritas debutaron con un triunfo en el Mundial

Con la bahiense Felicitas Barbero, el seleccionado argentino Sub 18 de vóleibol femenino debutó con una victoria en el Campeonato del Mundo de la categoría que se disputa en Durango, México.

Argentina venció esta noche a Bulgaria, en 4 sets, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El combinado nacional se impuso por parciales de 24-26, 25-15, 25-19 y 25-14.

El próximo encuentro de la albiceleste será mañana martes, ante Brasil, desde las 19.

Las Panteritas comparten zona en esta primera fase, además de Bulgaria y Brasil, Rusia y Eslovaquia. Los cuatro mejores de cada grupo pasarán a octavos de final, mientras que los quintos jugarán un cuadrangular para definir del 17° al 20°.

El plantel argentino está compuesto por Juana Giardini, Valentina Vaulet, Milena Margaria, Felicitas Barbero, Nicole Pérez, Julieta Aruga, Sofía Lescano, Agustina Campanella, Avril García, Carmela Ríos, Josefina Ossvald y Victoria Caballero.

Fixture y resultados de la Primera Ronda

-20/9: Argentinta 3-1 Bulgaria.

-21/9 19hs Argentina vs Brasil.

-23/9 19hs Argentina vs Rusia.

-24/9 22hs Argentina vs Eslovaquia.