"Cuando se tomó conocimiento de un menor herido hubo preocupación"

El comisario Gonzalo Bezos, titular de la Estación Departamental de Policía de Bahía Blanca, dijo esta mañana que "a medida que se tomó conocimiento de que había un menor herido hubo preocupación", en relación al hecho ocurrido el último viernes en el barrio Patagonia en el marco de la investigación del homicidio de Juan Ramón Romero Miranda.

"Por fortuna las lesiones fueron leves, no tuvo lesión ósea ni de órgano vital, así que después de revisarlo en el hospital y algunos estudios, le dieron el alta" al chico de 13 años.

En diálogo con Panorama, por LU2, Bezos relató cómo fue el hecho, cuando dos de los sospechosos, luego detenidos, intentaron fugarse.

"En un momento el vehículo da marcha atrás y se efectúa algún disparo de arma de fuego. Evidentemente alguno de esos disparos ha impactado en el chiquito que estaba transitando por la vía pública, había salido del colegio e iba hacia su casa", sostuvo.

La Agencia de Noticias Judiciales de Bahía Blanca confirmó al día siguiente que los disparos fueron efectuados por uno de los policías que participaba del operativo en el que resultaron aprehendidos Guillermo Fabián Rossi y Juan Manuel Mejuto.

Uno de los sospechosos intentó huir del lugar dando marcha atrás, algo que el policía "intentó evitar efectuando disparos contra el vehículo", indicaron fuentes oficiales, y "en ese contexto un menor de 13 años que se encontraba en las inmediaciones sufrió dos heridas de arma de fuego".

"En la ocasión del homicidio de Romero Miranda y las dos personas que están aprehendidas está trabajando el doctor Viego —mencionó Bezos—. Y en cuanto a las lesiones que recibiera el menor trabaja la fiscalía del doctor Aguilar, junto a Gendarmería, por estar implicado personal policial de esta fuerza".

"Soy cauto porque la investigación lleva pocos días. Todo se inició con un homicidio y culminó el viernes con un procedimiento policial, dos aprehensiones y un chico de 13 años con heridas en el brazo y en la pierna", añadió el comisario.

"El chico se está recuperando en su casa, con su familia. Está bien. El sábado a la mañana le envié un mensaje a la mamá. Me dijo que la llame a la tarde, pero no me atendió. Después me atendió el hijo y pude hablar", completó.