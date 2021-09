Una mujer de Bahía fue estafada con la venta de un mueble por Facebook

En diálogo con Panorama, por LU2, una mujer de Bahía Blanca declaró haber sido estafada a partir de la publicación de un mueble en Marketplace, la plataforma de ventas de Facebook.

"Tenía un mueble para la venta, el cual vendía a 19.000 pesos", comenzó relatando la mujer, quien detalló que, luego de la publicación, un hombre se contactó con ella para hacerle una seña y como necesitaba el dinero aceptó.

"Me pidió los números de la tarjeta, me pidió los tres números de atrás, se los pasé y me dijo que ahí se iba a ir pasando la plata. Yo le dije que no me había llegado nada todavía. Después, él me manda un ticket con un supuesto depósito de 190.000 pesos. Es decir, se había equivocado en el monto", relató.

Luego, la contactó otro hombre que decía ser del Banco Provincia: "Me dijo que estaba retenido el monto porque se me había depositado de más y que tenía que hacer el trámite, porque si no iba a tener problemas con la AFIP".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Yo creí en todo eso, le pasé todos mis datos, hasta dónde vivía, y también me pidió un correo electrónico", continuó la mujer. Además, le solicitaron otras dos cuentas, ya que en la primera "no alcanzaba para poner toda la plata".

Ante esa situación, le pidió ayuda a su hermano, quien "llama, se comunica con este hombre y le dice que no le iba a pasar sus datos si no certificaba que fuese del banco". Así, pudo verificar que esos datos "no existían en ningún lado".

"Yo me quedé helada porque no entendía nada, porque nunca podía haber sospechado de todo esto", aseguró la víctima, quien calificó al estafador como "una persona muy culta para hablarte, muy respetuosa".

Al probar sus tarjetas en el cajero, se encontró con que habían cambiado las claves. En una de ellas habían podido llevarse el monto del que disponía. Sin embargo, en la segunda "no me pudieron sacar lo poquito que yo tenía ahí, porque el número que ellos brindaron para transferir la plata ya estaba como sospechoso".

Este no es un hecho aislado. En Bahía Blanca se han reportado otras estafas similares, por lo que es importante prestar especial atención a quiénes se brindan datos personales. Ante la duda, se recomienda verificar la identidad del destinatario.