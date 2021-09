"El sistema carcelario no está preparado para contener a jóvenes adictos"

Mientras su hijo adicto y enfermo psiquiátrico continúa detenido y acusado de vender drogas en Carmen de Patagones, Carolina Fernández no deja de reclamar que se garantice el derecho a la salud del joven y reciba un tratamiento integral, pero bajo arresto domiciliario.

Santiago Laborde (19) está procesado con prisión preventiva y sigue alojado en la Prefectura local donde, según su madre, está “ultramedicado”.

Si la Justicia no hace lugar al pedido de morigeración, cuya audiencia se realizará mañana a las 12, los defensores particulares Francisco Favrat y Manuel Maza pidieron que al procesado se lo aloje en la cárcel de Saavedra.

En opinión de Fernández, y en base al criterio de la psicóloga forense Fanny Mancini, lo más beneficioso es la internación en su vivienda, donde sería contenido por familiares y se lo asistiría psiquiátrica y psicológicamente.

El imputado, que es consumidor de "cocaína, crack y drogas sintéticas", sería monitoreado por el Servicio Penitenciario a través de una tobillera electrónica.



“Con Santiago detenido en un calabozo de Prefectura están violando todos los derechos humanos posibles. Casos como este evidencian un engranaje judicial precario y desprovisto de herramientas. Es importante ver las violencias institucionales que hay en estos procesos”, opinó la mujer.

De acuerdo con la perito, Laborde necesita “conexión con su entorno como todos los adictos” y en especial el contacto personal con su progenitora, por lo tanto la prisión domiciliaria “sería la mejor opción”.

“Son interesantes los planteos de la psicóloga, como por ejemplo que la medicación debería ser inyectable y no en pastillas, para evitar riesgos. La tobillera permitiría que esté en su casa para hacer el tratamiento y no salga a consumir, 'limpiarse' y tratar su enfermedad de base, que nunca se hizo”, aclaró.

“Por si Santi viene a casa, hablé con el secretario de Salud de Patagones (Marco Trípode) para articular una asistencia psiquiátrica desde ese área y un psicólogo. Es muy probable que esto no prospere, pero que este tiempo sirva para que mi hijo sane”, amplió.

“Es importante que la Justicia ordene un marco de tratamiento integral para mi hijo, algo que reclamo desde enero”, afirmó.



La opción del PRISMA

Otra posible opción es que Santiago reciba asistencia del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), con desarrollo en la cárcel federal de Ezeiza.

“Es el único lugar con convenio entre los ministerios de Justicia y Salud, y donde Santi podría tener tratamiento. Esta alternativa es viable si la Justicia es empática”, sostuvo.

Fernández se refirió asimismo a la pericia que un psiquiatra del Poder Judicial le practicó a su hijo.

“Duró 10 minutos y Santiago estaba medicado porque tuvo dos intentos de suicidio. El psiquiatra dijo que mi hijo no tuvo brotes, pero claro que no los va a tener si está ultramedicado con antipsicóticos”, dijo.

La psicóloga Mancini -aseguró- hizo observaciones al peritaje del médico.

“Hay un montón de engranajes raros que no priorizan la salud ni lo mejor para los jóvenes adictos, entonces qué hacemos: ¿ponemos a los pibes en un corral como si fuesen desechables porque son adictos o tienen patologías mentales? ¿o los abordamos y tratamos de recuperarlos? Porque lamentablemente hay muchos chicos como Santi”, enfatizó.



Si bien la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli, planteó nuevamente que la causa es de competencia federal, Carolina confiaba en el criterio de la magistrada, quien tendría “la posibilidad de reparar o no la vida de un pibe”.

“Sabemos que el sistema carcelario no está preparado para contener a jóvenes con patologías o adictos, por eso la solución es que Santi esté cerca de su familia”, sentenció.

“Es imposible que una Justicia empática piense que una persona con rasgos psicóticos o patologías de base graves y un alto deterioro de su psiquis, va a sobrevivir en la cárcel”.

"La voz" de muchos invisibles

Tras conocerse el caso de Santiago en La Nueva. y canales capitalinos, Carolina recibió una gran cantidad de mensajes por redes sociales e incluso otros se comunicaron a su celular.

“Una mamá me dijo que su hijo se había suicidado hace 6 meses y golpeó las puertas de todos los hospitales, pero no le dieron respuesta. También se contactó otra madre cuyo hijo se suicidó hace 10 meses y muchos pibes que me dijeron que habían pasado lo mismo que Santi”, contó.

“Otras personas me dijeron que atraviesan la misma situación con un hermano o un hijo, y me pidieron que haga algo porque 'tengo voz' (es periodista y pertenece al colectivo Actrices Argentinas)”, agregó.

Sobre la imputación a su hijo por parte del fiscal Mauricio del Cero, aseguró que “nunca vendió droga”

“Una persona que realmente vende, ¿postea ridiculeces como lo hacía Santiago? Un día me desperté y no tenía las cámaras de mi programa porque Santi las había empeñado. También empeñó botas y cada vez que tenía un celular lo 'perdía', igual que la tablet de su hermana”, dijo.

“Después me confesaba que había empeñado todo eso para comprar droga. A mi mamá le empeñó medio ropero y zapatillas, parlantes; lo que veía lo empeñaba en el momento en que quería consumir”.

“En 2018 dos pibes me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron 'nos mandaron a reventarte porque Santiago nos debe plata', con lo cual son ellos los que estaban vendiendo y no mi hijo”, analizó.

Antes otro presunto dealer le había reclamado dinero a Fernández, quien pudo saldar parcialmente las deudas generadas por Santiago.

“Lo más lógico era denunciar estas amenazas. Es irrisorio que una madre denuncie amenazas por deudas porque su hijo es adicto, y que den vuelta la tortilla. Ahora parece que denuncié a mi hijo”, finalizó.

La Corte definirá el destino de una causa sin "dueño"

Provincia. La justicia provincial se declaró incompetente en la causa por tratarse, al parecer, de un caso de tráfico de estupefacientes “a gran escala”, y giró el expediente a la justicia federal.

Incompetente. El juez federal Nº 1, Walter López da Silva, también se declaró incompetente y el sumario se reenvió a la jueza Calcinelli.

Corte. Calcinelli insistió con la competencia federal, por lo tanto el incidente deberá resolverlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto sigue pendiente de resolución la apelación de la preventiva y la morigeración (arresto domiciliario)”, explicó el abogado Favrat.

Asistencia. “Presenté 2 o 3 escritos solicitando la atención médica de Laborde y su incorporación al PRISMA, pero hasta ahora no resolvieron nada”, remarcó.

Presentación. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se presentó en la causa como amicus curiae (amigo del tribunal), pero la jueza Calcinelli rechazó el recurso.

Seguimiento. La dirección de Violencia Institucional de la secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, también se presentó en la causa para "tomar vista y solicitar el seguimiento del imputado", según precisó Favrat.