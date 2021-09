Viaje de ida y vuelta entre Sportiva y CASI para ponerle el moño a una etapa

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Se formaron en Sociedad Sportiva, crecieron en CASI y en el cierre de una etapa personal, regresaron a nuestra ciudad para, en materia de rugby, aportar valor agregado a Las Palomas.

El primera línea Jokin Ayastuy, el medio scrcum Francisco Cenoz y el centro Martín Fonseca trajeron buena cuota de experiencia tras su paso por distintos niveles de la Academia durante unos 10 años. Factor que será clave para la etapa que se avecina, la más exigente del calendario para el flamante campeón del Oficial URS: el Regional Pampeano A.

De momento ninguno de los tres tiene un puesto asegurado en Primera. El aporte por ahora es desde el banco en el equipo principal (Cenoz-Ayastuy) y, principalmente, en el de Intermedia.

Ayastuy cerró su ciclo como jugador de CASI en 2019. Es hooker y tiene 31 años.

Su regreso fue por motivos laborales. Desde el año pasado se desempeña como kinesiólogo del plantel profesional de Bahía Basket.

"Me inserté en el equipo (Bahía) mientras jugaban en la burbuja en Buenos Aires y en reemplazo de Clemente Annibali, quien se fue a vivir a Suecia y con quien somos amigos. Cuando terminó la temporada (NdR: 2020-21 de la Liga Nacional) desde Bahía Basket me hicieron la propuesta de continuar, la acepté y volví", contó.

Hoy en Sportiva el primera línea trabaja para alcanzar un lugar en el plantel principal.

"Me estoy poniendo en forma física. Medio que después de la etapa con CASI había colgado los botines, cuando terminó la temporada 2019. Ahora estoy muy contento, siempre es lindo volver a Sportiva, mi club de toda la vida y del corazón", afirmó.

"La verdad fue que me adapté rápido. A muchos de los chicos no los conocía pero son todos muy buena onda, tuve un cálido recibimiento. Soy el segundo o tercero entre los mayores del equipo. Está bueno porque somos un plantel grande en número y estamos prácticamente todos en el mismo nivel. Un chico de la Preintermedia puede jugar tranquilamente en Primera. En ese sentido no estamos tan divididos, hay equilibrio”, agregó.

Desde el próximo sábado 25 de este mes Las Palomas saldrán a defender el título 2019 del Regional Pampeano.

“Tengo muchas ganas de jugarlo para saber cómo es, qué intensidad tiene. Mis compañeros me dijeron que es un torneo muy exigente y la verdad que será un lindo desafío”, concluyó.

"Nos integraron rápido"

"Terminé de estudiar, me recibí de Psicólogo y estaba cansado de la vorágine de Buenos Aires. No quería vivir más en un departamento. La verdad fue muy lindo reincorporarme a Sportiva. Muy fácil porque el grupo nos integró rápidamente. Ni siquiera noté un cambio. Entramos en un grupo que ya venía bien, creciendo hace varios años. Nos recibieron genial y sentimos que somos parte del equipo desde hace tiempo", afirmó Francisco Cenoz.

Francisco Cenoz, en acción con CASI.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El medio scrum, de 29 años, también pasó por todas las categorías del CASI durante las diez temporadas en las que vistió la albinegra.

"Es como jugar en el club de rugby más grande de la Argentina. Está todo el foco puesto ahí: todos quieren ganarle al CASI, todos quieren jugar en la cancha de y ganarle al CASI... Hay millones de jugadores y de personas metidas ahí. Se viven de una manera extrema las ganas que hay de competir y de ganar. Es el club que más títulos tiene, aunque desde hace un tiempo que el CASI no atraviesa un buen momento. Todo eso pesa. Todo el tiempo está presente esa idea de que el CASI es el más grande y tiene que salir campeón siempre, más allá que los resultados de los últimos años no son los esperados", afirmó.

Cenoz también formó parte del reciente campeonato de Sportiva en el Oficial de la URS.

"Más allá de los partidos que perdimos contra Santa Rosa, salió todo muy bien. Por lo menos salimos campeones. Contra Santa Rosa, en primer lugar, ellos tienen un gran equipo. Son muy ordenados, son muy fuertes físicamente y cuentan con una localía fuerte. En segundo lugar, nosotros tuvimos algunas bajas por lesiones. No estuvimos al cien por cien. Pero no hay que quitarle mérito, tienen un gran equipo", afirmó.

Jokin Ayastuy lanzando a la hilera de la Academia.

La nueva experiencia llegará el próximo sábado 25, con el debut del campeón regional 2019 como local.

"Espero el Pampeano con ansiedad, con nervios y mucha motivación y ganas. Me contaron que se trata de un torneo mucho más competitivo que el de Bahía, que en general el nivel de Mar del Plata es superior al de Bahía aunque no tanto respecto de Sportiva. Así que muy motivado e intentando no relajarnos. Es decir, acá en el último partido le ganamos a Argentino por 30 y por ahí eso hace que nos relajemos. Pero tenemos que apretar más que nunca porque el objetivo es el Pampeano. Y además somos el último campeón lo cual significa mayor responsabilidad y obligación", afirmó.

"Jugar en Primera"

La carrera por un lugar en el plantel superior tiene a Martín Fonseca un poco más atrás respecto de Ayastuy y Cenoz, que ya alternan presencias en Primera A como definidores.

Este ala, de 30 años, jugó once años en CASI (mayormente Intermedia y Pre) y hoy se proyecta en Sportiva desde la Intermedia.

“Estoy reincorporándome de a poco porque en el medio de mi vuelta al club tuve algunos compromisos. Todavía no debuté en Primera. El año pasado había comenzado la pretemporada con CASI y cuando se abortó todo, como pude manejar mi trabajo de manera virtual, me volví a Bahía", contó Fonseca.

En perspectiva: desde la izquierda Fonseca, Ayastuy y Cenoz.

"Quiero cumplir el desafío de jugar en Primera de Sportiva, donde nunca llegué a jugar como titular. Siendo juvenil tuve un par de partidos como suplente. Por eso estoy enfocado en ver si me puedo ganar el puesto y cumplir ese sueño de jugar por lo menos un partido”, agregó.

"El haber jugado en el CASI no implica tener un lugar asegurado en Primera de Sportiva porque hay un montón de chicos que juegan muy bien y están muy entrenados. Hay cosas en las que todavía me tengo que poner al día con el entrenamiento", concluyó.

"Stortoni y Doria son emblemas"

Al sumarse al plantel superior del Blanco, los tres jugadores que regresaron tomaron contacto con otros dos bahienses que marcaron una época en el CASI y hoy dirigen la Primera: Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria.

“Justo se dio la casualidad de que estén los dos. Allá en CASI todo el mundo se acuerda muy bien de ellos", dijo Martín Fonseca.

"Es buenísimo que estén dirigiendo el equipo. El otro día hablaba con el Bere (Stortoni) de que hasta tenemos amigos en común (en CASI) que ni siquiera sabíamos que los teníamos", contó.

"En cuanto a rugby se trata de dos emblemas y es increíble que nos entrenen acá en Sportiva porque los dos tienen una experiencia súper profesional y suman de todos lados”, agregó.