Liga del Sur: Pacífico y La Armonía se subieron a la cima de la tabla

Con tres encuentros se desarrolló esta tarde la fecha 8 del Torneo Promocional Mario Cota Álvarez de la Liga del Sur.

Aprovechando la fecha libre de Comercial, Pacífico de Bahía Blanca y La Armonía ganaron sus partidos y se convirtieron en los líderes del certamen.

El Verde derrotó a Sansinena, como visitante, por 1 a 0, con gol de Joel Aramburu, a los 89 minutos.

El albirrojo terminó con 10 por la expulsión de Franco Bouven.

Por su parte, el Velezano le ganó a Pacífico de Cabildo, por 2 a 1, también como huésped.

Los goles del "Depo" los anotaron David Vega -de penal- (a los 13 minutos) y Federico Belmonte (85m.). Para el Tifón había igualado Manuel Santamaría (61m.).

Por último, San Francisco -que también tenía la chance de ser líder- igualó ante Libertad en el Manuel Manzano.

El dueño de casa comenzó ganando con gol de Emanuel Esparza -en contra- (51m.) y el celeste lo empató por intermedio de Luis Acosta (82m.).

Mañana el Oficial

La octava fecha del Oficial "Rubén Felipe Nieto" se disputará íntegramente mañana, desde las 15:30, con los siguientes partidos:

-Liniers vs Bella Vista (dirigirá Sebastián Navarro).

-Rosario vs Tiro Federal (Felipe Zonco).

-Villa Mitre vs Huracán (Emanuel Peralta).

-Olimpo vs Sporting (Walter Martínez).

Posiciones

1º) La Armonía y Pacífico BB, 12 puntos.

3º) Comercial, 11.

4º) San Francisco, 10.

5º) Libertad, 8.

6º) Pacífico C, 7.

7º) Sansinena, 6.