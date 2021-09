"Che" García: "Es como la frutilla del postre para mi carrera"

Néstor "Che" García, flamante entrenador del seleccionado argentino de básquetbol señaló esta tarde por LU2 que "esto es como la frutilla del postre para mi carrera. Recolecté mucha experiencia en el exterior y ser ahora responsable de la selección argentina es el nombramiento que más ha impactado dentro mío y que me hace reconocer que hice una carrera para merecer esto".

El reemplazante de su coterráneo Sergio "Oveja" Hernández sostuvo también que el cuerpo técnico no está aún conformado en plenitud.

"Me anunciaron recién el martes, el miércoles viajé de Puerto Rico a New York para ver a mi hijo, por lo que me dediqué a hablar con la CAB, con algunos jugadores que estuvieron en Tokio, estoy planificando cosas y entrevistas. Lo único que decidí es que Leonardo Gutiérrez será mi asistente y es el primero que elegí. También hablé con gente muy importante de la historia de la selección, que entrará y saldrá, porque tienen otros compromisos", contó.

Sobre la posibilidad de sumar a Pepe Sánchez, dijo que "él está dentro de mi proyecto, tengo una relación de hace años, con un sentimiento enorme hacia él y su familia. A mi me ayudaron muchísimo durante la pandemia con mi madre y Pepe para mi es un referente y con el que más hablo. Sé que me va a apoyar, me da muchas ideas y espero que se sume lo más pronto posible".

"En cuanto a Prigioni, hablé con Pablo en los últimos días y siempre hemos hablado. Cuando la NBA le de permiso se va a sumar a nosotros", agregó.

García se encuentra abocado a "evaluar quiénes vendrán a la próxima ventana FIBA desde el exterior y quiénes serán los jugadores del ámbito local".

También dijo que "no he pensado sobre la posibilidad de sumar extranjeros al seleccionado. No será algo que definiré solo, porque no quiero un mandato unipersonal".

Sobre los objetivos, el entrenador bahiense señaló que "es un ciclo olímpico, pero todo lo que hago son metas cortas y posibles de lograr. Estoy charlando con referentes, porque todo lo que viene es desconocido para mí".

"Ahora lo primero es ir a la Argentina para ver la Liga Nacional, con qué jugadores contar en la primera ventana y estar a full con cada área que me toque", añadió.

Sobre la salida de Luis Scola, como último eslabón de la Generación Dorada, el exEstudiantes, Boca y Peñarol de Mar del Plata, entre otros, sostuvo que "él era uno de los referentes, uno de los altos y además el goleador. Hay que reemplazarlo con los jugadores que tenemos y estoy seguro que pueden hacerlo. Por ejemplo, creo que es el momento de Campazzo para ser el referente de esta selección".

"Siempre estuvo la pregunta sobre qué va a pasar cuando se acabe esta camada y ahora veremos qué pasa después de la Generación Dorada. Siento que tenemos jugadores jóvenes con un bagaje tremendo", cerró.