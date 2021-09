Siguen buscando al hombre que viajó a votar y no regresó a su casa

La Policía de Punta Alta informó que sigue la búsqueda del hombre de 69 años que viajó a votar a la localidad de América (noroeste de la provincia de Buenos Aires) y no regresó.

Se trata de Juan Raúl Bauer, domiciliado en Colón al 500 de nuestra ciudad. Es delgado, de 1 metro 73 de altura, tez trigueña, pelo muy corto, usa anteojos y se desconoce cómo iba vestido al momento de su desaparición.

Según expresaron desde la comisaría local, el hombre no llegó a votar, no visitó a sus familiares en esa localidad y no está en los hospitales.

En un principio se creía que entre las 7 y las 8 del sábado había salido de la ciudad en su auto Volkswagen Gol (patente DBK-179) de color verde, pero no aparece en las cámaras de seguridad en ese horario.

Pidieron que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a la Estación Comunal de Coronel Rosales (02932- 421444), a cualquier dependencia cercana a su domicilio o al número de emergencias 911.