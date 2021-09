Stolbizer consideró que el Gobierno "se debilitó muy rápido" y advirtió que eso es "peligroso"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que el Gobierno "se debilitó muy rápido, antes de la primera mitad" por lo que advirtió que "eso es peligroso institucionalmente".

"El Gobierno se debilitó muy rápido, antes de la primera mitad, y eso es peligroso institucionalmente", sostuvo la referente opositora. En declaraciones radiales, la ex diputada nacional analizó la derrota del Frente de Todos en las elecciones primarias y afirmó que el resultado "fue por una cuestión multicausal".

"En primer lugar por la economía, que se mezcló con los coletazos de un Gobierno cada vez que cometió tropelías y cuya estrategia es la impunidad. La gente percibe que no se preocuparon por los problemas del pueblo", señaló la candidata a diputada nacional de Juntos por la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, aseguró que hay "un Gobierno mediocre y de gente que va mintiendo" y descartó que pueda darse vuelta la elección. "No logrará nada con cambios en el Gabinete, que me parecen lógicos y necesarios. Hicieron una muy mala gestión de la pandemia. La señora de Kirchner, cuando no la votan, cree que es la gente que no la merece. Se enojan con los que no los votan en lugar de hacer una autocrítica. No hay posibilidades de que reviertan la situación. Ahora tienen que arreglar algo del desastre que causaron", manifestó.

La exlegisladora nacional, que en las PASO compitió dentro de la lista que encabezó el neurocientífico Facundo Manes, consideró que al presidente Alberto Fernández, al igual que a Mauricio Macri en su momento, le agarró "la soberbia de los ganadores" que hace que "corten el diálogo" con otros sectores.

"En 2017, Macri ganó las legislativas y ese fue el punto que los subió a él y a muchos de su Gobierno a la soberbia de los ganadores. Creyeron que solos podían con todo y no supieron escuchar", planteó Stolbizer. (NA)