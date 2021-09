El Dipy celebró el resultado de las PASO: "Siempre de pie, nunca de rodillas"

Luego de un año en el que tuvo mucha relevancia a nivel mediático por su opinión en contra del gobierno de Alberto Fernández, Adrián David Martínez -conocido popularmente como el Dipy- celebró el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) en sus redes sociales con una fuerte reflexión por los riesgos que tomó en su carrera al animarse a hablar de política, sabiendo que le podía jugar en contra a su imagen como cantante.

"Me jugué mi carrera. Me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc. por hablar de política y sigo acá", empezó en su cuenta de Twitter. Lejos de arrepentirse, aseguró que se mantendrá en esta nueva faceta: "Voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido que este país me dio todo. Así que yo estoy en deuda con el".

Y continuó: "Voy a poner el pecho por cada pedazo de tierra de este suelo. Porque es mío. Porque es nuestro. No es de mil boludos. Es nuestro. es nuestro hay que cuidarlo y defenderlo. Con o sin secundario, con o sin plata. Siempre de pie. Nunca de rodillas. Gracias a todos por el aguante".

Como opositor al kirchnerismo, destacó que está feliz porque el Frente de todos no ganó en esta instancia y le respondió a sus detractores. "Yo no tengo que proponer nada. Soy Ciudadano. No soy político. Y estoy contento. Me chupa un huevo quien ganó. Lo que importa es que perdieron ustedes. A casa y a curar esa cola", le respondió a un usuario que le pidió que propusiera ideas para mejorar el país.