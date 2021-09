Gelós: "En política se gana o se pierde, pero jamás de abandona"

"Como proyecto político tenemos que readecuar la campaña y de cara a noviembre obtener los votos que quedaron afuera de esta elección", analizó el candidato a diputado provincial por Vamos con Vos, Sadi Octavio Gelós.

"Creo que volvimos a caer en medio de una grieta. La sociedad argentina sigue agrieta y tenemos que mostrarle al vecino que somos otra opción de gobierno tanto a nivel nacional, provincial como municipal", expuso.

"En todos esos órdenes esperábamos otros resultados. Vamos a ir en búsqueda de los blancos y de aquellos que votaron por fuerzas políticas que no superaron el 1,5%", dijo.

"A nivel regional, el oficialismo está marcando una tendencia, pero no esperaba que siguiera con tan alto nivel porque escuchamos los reclamos de la gente y vemos en las condiciones que está el distrito. No obstante, sostengo algo que dije siempre: en política se gana o se pierde, pero jamás de abandona. Esto es la democracia, así la defiendo, así me gusta y seguiré participando", expuso.