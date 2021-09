Lorenzo Natali: "El radicalismo recuperó el protagonismo"

Con una euforia moderada, y reconociendo cierta sorpresa por los números preliminares, se analizó la elección en el búnker que montó el radicalismo en Estomba 128.

Una buena cantidad de gente se acercó al local partidario y cortó parcialmente la calle para felicitar a Lorenzo Natali, quien realizó una muy buena elección en la Sexta Sección, imponiéndose por casi 10 puntos a Fernando Compagnoni.

Visiblemente emocionado, el ex locutor de LU2 señaló que el electorado de Bahía y la región esperaba una opción distinta y que ello se reflejó en las urnas.

“Tenía la percepción que la elección sería muy buena, porque la gente nos recibió muy bien en todos lados, pero quizás no esperábamos estos números. Tantos años en la radio me dio la base del conocimiento. La campaña fue corta, pero en realidad la vine construyendo hace 4 décadas, como me dijo ayer mi esposa, que estaba más confiada que yo. La gente sabe quien soy, lo que puedo dar y sabe de mi honestidad y mi compromiso”, manifestó Natali.

Tras reconocer que se sumó a la política en un momento delicado, señaló que el radicalismo está mostrando el camino del cambio.

“Llegué en un momento en que la clase política está muy cuestionada. Percibí gente enojada con ese sector y quizás eso también me jugó a favor. Como dice nuestro slogan, yo me animé a dar el paso cuando me lo propusieron. Estaba muy cómodo en mi función, como también lo estaba Facundo (por Manes) y sin embargo decidimos involucrarnos para intentar cambiar las cosas. Hay mucha gente detrás nuestro que quiere hacer las cosas bien y ofrecer una alternativa diferente”.

Y añadió: “Se puede seguir creciendo, indudablemente. El radicalismo ha recuperado el protagonismo que se le había diluido en los últimos años. No podemos olvidarnos que este partido fue pieza vital en la vuelta de la democracia y ha hecho muy buenas intendencias con Cabirón y Linares. Evidentemente la gente no se olvidó de eso y respaldó nuestra propuesta”.

Natali confirmó que en las próximas horas se reunirá con Fernando Compagnoni para delinear la estrategia de cara al 14 de noviembre.

“Esta buena elección nos genera muchas expectativas de cara a noviembre, pero también un compromiso enorme. Ya en las próximas horas empezaremos a trabajar en conjunto con Fernando Compagnoni, porque esto fue el primer paso en la lucha por recuperar el poder frente al kirchnerismo”.

La voz de la experiencia

Juan Pedro Tunessi, sin ser candidato, fue una pieza muy valiosa en el armado de la lista que dio el batacazo en la Sexta Sección.

“El radicalismo volvió a las fuentes y dio resultado. Se hizo un esfuerzo militante descomunal, caminando todos los barrios y escuchando a la gente, que pedía a gritos que nos convirtiéramos otra vez en una opción. Competimos de igual a igual contra una gran maquinaria, que tiene recursos muy lejanos a los nuestros. El resultado es excelente. Ganar la Sexta Sección electoral con estos números nos da un envión muy grande. En este espacio es todo festejo porque nos lo merecemos”.

Tunessi hizo énfasis en un detalle que no muchos tenían en cuenta: la cantidad de votantes que acompañaron a Facundo Manes en la periferia de nuestra ciudad.

“Un hecho muy destacable, y quizás no es analizado con el valor que tiene, es el triunfo de Manes en la periferia de nuestra ciudad, directamente relacionado con la baja performance del Frente de Todos, que ha realizado su peor elección en mucho tiempo. Eso está indicando que mucha gente nos votó como opción válida, respaldando este aire fresco que aparece en el escenario político”.

El ex legislador nacional manifestó también los nuevos lineamientos que deben regir en la coalición con el Pro.

“La coalición con Juntos por el Cambio debe ir hacia el Centro, hacia la moderación, hacia la sensatez y a no caer en el juego de las grietas. Debemos ir por un país de inclusión, sin dejar sectores afuera. Ese es el mensaje que nos está dando esta elección”.

A su vez, señaló que el radicalismo, con estas PASO, logró posicionarse de manera diferente en dicho frente.

“En lo personal, aún sin ser candidato, puse todo mi empeño para que ésto suceda. No me guardé absolutamente nada, porque ví que el resurgimiento del radicalismo era posible para ponernos en pie de igualdad en Juntos por el Cambio para tomar decisiones en conjunto”.

“La gente esperaba el resurgimiento de la UCR. Tan mal no nos hemos portado y por algo se acordaban de nosotros. Hemos gobernado 20 años esta ciudad, pero fuimos perdiendo protagonismo por diversos motivos. La llegada de Manes nos revitalizó y fue muy oportuno acercarlo al espacio, que lo aceptó, entendió su importancia y se encolumnó detrás de él. Lo mismo sucedió con Lorenzo en el ámbito local y regional. Teníamos hambre de ganar, pero ésto recién empieza”.

“Desde ya que vamos a trabajar en conjunto con el Pro, pero indudablemente este resultado nos posiciona de manera distinta, en un plano de mayor igualdad. Ya no habrá un partido dominante y uno secundario. Habrá dos partidos políticos con prácticamente la misma fuerza. Necesitamos y aspiramos a un mayor equilibrio en la coalición”.

Para cerrar, analizó que Manes atrajo un caudal de votantes que estaba en el medio de la famosa “grieta”.

“Manes ofrece acercar un electorado que no estaba, que no pertenecía al Pro y que estaba más cerca del peronismo. El electorado del macrismo y del Pro está consolidado, pero eso no alcanza para ganar. Manes ofrece sumar un número importante de votantes que no estaban y que era casi imposible acceder”.

“Hace mucho que no teníamos una elección así”

Hasta hace poco tiempo presidente de la Unión Cívica Radical y actual subsecretario de Seguridad del municipio, Emiliano Alvarez Porte, reconoció que los números finales que arrojó las PASO fueron un tanto sorprendentes.

“Hacía muchos años que el radicalismo no tenía una elección así. La elección de Manes es histórica, que se magnifica si tenemos en cuenta que hace dos meses atrás no teníamos candidato propio. Y eso también involucra la Sexta Sección con Lorenzo”.

“No miré en fino los números, pero sorprende un poco la pobre elección del Frente de Todos a nivel local. Sabíamos que si nuestra coalición se ampliaba, como fue el caso, podíamos hacer una muy buen elección. Con Manes se logró eso: ampliar la coalición con sectores que eran más cercanos al peronismo. Eso quedó de manifiesto en la periferia de nuestra ciudad, donde se inclinaron mayoritariamente por nuestra propuesta”.

Alvarez Porte señaló que se deben aunar esfuerzos con el Pro para que en noviembre no haya sorpresas.

“Independientemente del resultado, debemos seguir trabajando más juntos que nunca. La lista de unidad ha realizado una excelente elección para concejales. En la ciudad hay que profundizar eso para que este resultado se consolide en noviembre”.