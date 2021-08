¿Y si se queda? Barcelona le habría hecho una nueva oferta a Messi

Pese a la conferencia de prensa realizada ayer por Lionel Messi, despidiéndose del Barcelona tras no poder renovar su contrato, desde España afirman que el club le habría hecho una última oferta al rosarino.

Según medios catalanes, el argentino y la institución analizan una nueva forma de hacer que el histórico capitán continúe en el club.

Durante la conferencia brindada ayer, Messi contó que "había bajado un 50% mi ficha. Después no se me pidió más nada. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades".

Mientras que el presidente Joan Laporta había señalado antes que la negociación no prosperó porque no pueden "hipotecar el futuro del club" y admitió que "Leo Messi ha puesto todas las facilidades que ha podido".

No obstante, explicó que el club tenía "excedido el límite salarial de LaLiga, incluso sin el contrato de Messi. LaLiga nos pide que cumplamos la normativa, lo lógico, seguro que quería tener a Leo Messi. Pero hay clubes, y es muy respetable, que exigen que se cumpla la normativa y no van hacer ninguna excepción. Es así de sencillo e hiriente",

Noticia en desarrollo...