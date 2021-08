Hacen lugar para la llegada de una gran cadena, empiezan otra peatonal y los pibitos de la droga

--Buen día Juan, ¿cómo va todo? ¿Se te fue el optimismo para la Libertadores?

--Debería darte vergüenza disfrutar un triunfo sin haber pateado al arco...

--Pateamos y metimos goles, no entiendo tu reclamo. Yo creo que la suerte, por fin, cambió de lado. Ustedes mientras sigan echándole la culpa a Armani que eligió empezar atajando, cuando las estadísticas dicen que el que primero patea en los penales tiene más chances de ganar.

--Insisto, si a vos te conforma haber ganado como lo hicieron, adelante, festejá.

--Festejo que en un momento muy difícil, donde todo nos jugaba en contra y River venía muchísimo mejor, en esa Copa los dejamos afuera. Pero vos ahora enfócate en Atlético Mineiro y vayamos mejor a nuestros temas de cada domingo. ¿Dale?

--Ok. Decime vos por dónde querés empezar.

--Empezá por algo fuerte.

--Podríamos hablar de la polémica que se desató por los patrulleros pero de eso ya se habló mucho, por eso prefiero un tema también muy preocupante como el de los pibitos que hacen de delivery de drogas.

--Sí, lo leí en La Nueva. ¿Qué más sabés?

--Si bien en el hecho que se conoció el jueves, de un nene de 10 años, el fiscal no tiene confirmación de que consuma, dijo que en la mayoría de los casos estos chicos consumen.

--Terrible.

--Y sí... una realidad local muy dura que se asemeja al de otras grandes ciudades del país. En cuanto al adulto responsable, le corresponderían de 6 a 20 años de prisión, aunque en este caso, al no tener antecedentes, se supone que andaría en los 10 por el agravante de usar a un menor y vender en un espacio público cercano a una escuela.

--Este es hecho que habrá que seguir de cerca y enciende más de una luz roja de alarma. Pasemos a otro tema.

--¿Te acordás que hace unos meses te había dicho que estaba previsto para principios de 2022 la llegada de una importantísima cadena de materiales de construcción y decoración?

--Sí claro, cómo me voy a olvidar de ese “fácil” desembarco en Bahía, más precisamente, al lugar que ocupa ahora Vea. Incluso luego me contaste que habían empezado las obras para la mudanza del supermercado a un sector del predio de avenida Capitán Martínez.

--Exacto, y el otro día me di una vuelta por ahí y vi que el acondicionamiento del lugar va muy rápido. Incluso ya colocaron las góndolas nuevas, ya hay algo de mercadería y están adaptadas las nuevas líneas de caja.

--Ahh... pero va rápido el tema...

--Mirá si irá rápido que, según me anticiparon, para el mes que viene está prevista la mudanza al flamante lugar. Te recuerdo que ese espacio está pegado al que utilizan ahora y estará dividido por módulos.

--En definitiva, donde está el súper ahora irá esa cadena ¿es así?

--Veo que a pesar de los años andás bien de la memoria. Es así. Me comentaron que una vez que se produzca el traslado comenzarán con las tareas de desmantelamiento de ese sector para adaptarlo a las exigencias de la nueva firma.

--¿Y hay alguna fecha prevista para la apertura?

--Fecha concreta no, pero se estima que podría estar funcionando en los primeros meses del año próximo.

--Muy buen dato amigo para empezar, pero no decaigas y seguí tirando novedades...

--Lo que no decae es tu nivel de ansiedad, aunque trataré de cumplir tus deseos.

--Yo sé que la calle está dura, pero siempre hay novedades.

--Sí claro. En los próximos días empieza la peatonalización de calle Portugal, detrás del Teatro Municipal.

--Ese nuevo paseo lo banca la Corpo ¿no? Tirame más datos.

--Sí, a cambio de reducción de tasas y explotación de uno de los kioscos que allí se instalarán. El proyecto ya te lo mostré, pero como veo que te olvidaste te recuerdo que se cambiará el actual pavimento por uno intertrabado, se sumarán un par de kioscos y se colocará un escenario móvil. Además, se permitirá la colocación de mesas y sillas como parte de emprendimientos gastronómicos.

--¿Qué sabés de la construcción de los cinco nuevos carritos en el parque de Mayo?

--Que avanza muy bien. De hecho el viernes los precandidatos del Pro eligieron ese lugar para hacer las fotos de lanzamiento de la lista porque lo toman como un ícono de la recuperación del espacio público en este período.

--Obviamente siempre hay gente que puede opinar lo contrario, sobre todo en Bahía donde los cambios siempre generan resistencia y cada acción en un punto casi siempre tiene impacto en otro.

--No entiendo a dónde querés llegar.

--A que los vecinos del Paseo de las Esculturas dicen que las picadas que ahora sufren son consecuencia de los cambios que se instrumentaron en la circulación vehicular dentro del parque.

--Es posible y por eso el otro día la Muni estaba poniendo limitadores de velocidad en las calles del Paseo. De todas maneras, allí el problema es mucho más complejo, fíjate que ahora se sumó otro caso de disparo con armas de fuego, en este caso, de aire comprimido, producto de un enfrentamiento entre jóvenes.

--Los vecinos deben estar hartos...

--Sí, totalmente, aunque ahora parece que vuelven los operativos y también podrían hacer algo con el tránsito en Alem, a la altura del parque, hay días que se torna insoportable circular. Esto, en mi humilde opinión, es otro efecto colateral de las mejoras dentro del parque. No digo que esté mal, me encanta el parque con menos autos, pero evidentemente, esos vehículos ahora circulan por otro lado.

--¿Algo más de nuestros espacios verdes?

--Sí, este mes la Muni llamará a licitación para comenzar las obras de remodelación en el Parque Independencia, de las que mucho se habló, y también las de los parques Illia y De la Ciudad.

--¿Qué van a hacer en estos dos últimos?

--En el primer caso mejoras generales y en el segundo la idea es refuncionalizarlo con la colocación de nuevo mobiliario, generando áreas de descanso y de esparcimiento. También se plantea además una reforestación con plantas nativas, pensando en la creación de ecosistemas autóctonos y sustentables, algo similar a lo que se hizo en el Parque Campaña del Desierto.

--Hablando de este espacio verdad. ¿Se sabe algo de cambio de nombre?

--Te diría que, hoy por hoy, la idea es mantener el status quo, es decir, no innovar, cosa que no me parece mal habiendo muchas cuestiones más importantes en las que poner las energías.

--Hace rato que no me comentas nada de las plataformas urbanas. ¿Qué pasó? ¿No prosperaron?

--Te equivocas, se van sumando. Ya hay en calle Brown, en una cafetería de Alem, en Donado y existen pedidos por parte de locales como La Pacheca, Berlina, Fredo, así que la idea prendió.

--Quien habla de plataformas urbanas bien puede hablar de conos ¿o no?

--¿Otra vez vamos a hablar de los delimitadores? Si no te conociera pensaría que te ensañaste con el tema.

--Para nada, pero así como hablamos de los que se quejan, me imagino que quienes dispusieron su instalación deben haber hecho un análisis.

--Consideran que se avanzó en el mismo sentido en que marchan las grandes ciudades, es decir, darle más prioridad al peatón, reducir la velocidad, estrechar las calzadas. Aseguran que eso es lo que indican los profesionales y no los opinólogos. Por otro lado, va a avanzar en la puesta en valor de la peatonal Drago, entre Donado y O’Higgins y se van a encarar arreglos en Alsina.

--Sí, me acuerdo que el otro día me mostraste varias fotos sobre su falta de mantenimiento.

--Exacto. Y a mi entender la baja de ventas en el centro no es producto de las medidas dispuestas, sino de un proceso general mucho más amplio, pero no vamos a volver otra vez al mismo tema.

--¿Al final averiguaste dónde se va el negocio de indumentaria deportiva que estaba en Chiclana al 100, donde funcionó durante muchos años Casa Lark?

--Sí, me dijeron que se muda a la calle Donado, donde estaba la tradicional hamburguesería bahiense que ahora se hospeda en un exgran hotel.

--Che, es raro que aún no me hayas dicho nada de lo que pronosticó el exviceministro de Economía de Axel Kicillof durante la gestión de Cristina Kirchner.

--¿Te referís a que si no le damos una solución razonable a la devaluación del peso y a la inflación, vamos a usar los billetes de mil pesos para empapelar paredes?

--Claro.

--Bueno, no quería traer a la mesa un tema tan bajón, pero ya que lo sacaste te recuerdo que mientras Venezuela tiene la medalla de oro en inflación, Argentina se queda con la de plata y, por si eso fuera poco, no sé si leíste un informe del diario El País de España.

--¿El que dijo que Argentina es el único país americano más pobre que hace un siglo?

--Sí, el tema da para debate pero señaló que en 1913 era el décimo país más rico del mundo en renta per cápita; ahora ocupa el puesto 75º. Y ojo, no empecemos con el tema de la culpa del peronismo, etc. porque allí también recuerda que estuvo proscrito entre 1955 y 1973, sin contar los años de gobierno no peronistas o antiperonistas, como los de facto.

--¿Entonces?

--Lo que está claro es que la culpa es de quienes gobiernan y que deben ponerse las pilas, pero en serio. Fijate que ayer Del Caño propuso rebajar la jornada laboral a seis horas y sin reducción salarial,

--Un estadìsta, je, je.

--Increíble. Ahora, yo te pregunto, si alguien propone reducirla a tres sin tocar el salario, ¿sería más progre o estaría más del lado de la gente? Raro que no se le haya ocurrido a otro antes porque como dijo Melconian, hay mucho chamuyo en berretalandia.

--Cortá con el pesimismo. ¿Qué más tenés?

--Los rulos de Espert.

--Ah bueno… ¿pasamos al humor?

--Je, je…Si mis averiguaciones no me fallan, la única PASO en Bahía para concejales sería la de Avanza Libertad, aunque habría que ver si en la izquierda también. Por otro lado, ya sé que el liberal José Luis es pelado.

--¿Entonces?

--Acá en Bahía una de las listas es encabezada por Valeria Rodríguez, la enrulada dueña del gimnasio exclusivo para mujeres que estaba en Sarmiento al 900 y en la primera cuadra de la avenida Colón, y se quedó con este último local.

--¿Una de las hijas de Buby?

--Exacto, del histórico dirigente de la Unión Industrial de Bahía Blanca.

--Si mal no recuerdo durante la pandemia se movió mucho para declarar esencial a la actividad física etc.

--Exacto, y en segundo lugar de la lista va Juan Cruz Arceo, un joven empresario dueño, en parte, de una muy conocida cervecería de Alem y que ahora, con sus socios, abrió una confitería con mucho acento francés.

--Perdón, pero no me dijiste quien se presenta por la otra lista.

--No tengo demasiados datos, sé que se llama Carlos Alonso, de la Ucedé, y es empresario del sector de transportes.

--Bien. ¿Qué más tenés?

--¿Te enteraste del fallo judicial adverso que sufrió hace pocos días una reconocida concesionaria local?

--Me sorprendiste. Soy todo oídos.

--Es una causa que inició un vecino de Villa Regina contra una firma que vende autos de una marca francesa con local en las afueras de la ciudad, luego de que en 2018 ganara la licitación por de un vehículo que, por un motivo u otro, nunca le entregaron.

--¿Y ahora?

--La doctora Paola Santarelli, titular del Juzgado 21 de esa ciudad rionegrina, determinó que en un plazo de 30 días deben entregarle un modelo más nuevo del licitado oportunamente y, además, pagarle 1.250.000 pesos como resarcimiento.

--¿Y eso a que se debe?

--El modelo más nuevo a que ya no se fabrica el que había adquirido en aquel momento. Y el dinero es por daño moral (250.000 pesos más intereses), ya que el cliente demostró “depresión moderada” a causa de los múltiples trastornos; y por el daño punitivo, que prosperó por alrededor de 900.000 pesos. El resto es una multa impuesta por violar la Ley de Consumidor.

--¿El fallo puede ser apelado por los demandados?

--Sí, y todo indica que así será, aunque me dicen que el damnificado logró documentarse muy bien para demostrar el incumplimiento contractual y la falta de colaboración de las empresas en la operatoria de retiro de la unidad.

--Ya que estamos con el tema automotriz, terrible lo de Toyota. Es muy fuerte enterarse que le resulta difícil conseguir 200 operarios con secundario completo en el área de su planta ubicada en Zárate. Supongo que eso mismo no pasará acá.

--Por ahora, acá no pasa, pero sucede que todo se va deteriorando de tal forma que en el futuro quién puede asegurar que acá no pasará. Pero dejemos el tema acá y no abramos la puerta a un gran debate como lo es el de la educación pública, algo que pagan todos los argentinos pero que, evidentemente, no les llega a todos por igual.

--Y si, fíjate que el gobierno admitió las dificultades que tienen las empresas para encontrar jóvenes mínimamente calificados, luego de que varias compañías alertaron que no encuentran personal que haya terminado el secundario y sepa interpretar textos. ¿Pasamos a otro tema?

--Dale, uno cortito antes de ir levantando campamento. Luego de casi un año, por cuestiones relacionadas con la pandemia, finalmente este sábado se llevó a cabo la elección de autoridades de la liga interprofesional de fútbol, en el predio del club argentino.

--¿Qué pasó?

--Alrededor de 800 socios se acercaron al country de calle Pilmayquén y la lista única y oficialista, encabezada por Sebastián Marchese y Maximiliano Gottfridt fue reelecta, renovando el mandato hasta 2023.

--Bueno, ahora sí, ya se hizo tarde así que levantemos campamento y esperemos que no lleguen ni la temida tercera ola ni la variante Delta.

--Dale, ojalá, y ya es la hora de ir prendiendo el fuego. Nos vemos la semana próxima.